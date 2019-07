Napoli - L'entusiasmo di Alessia Russo: "Sono soddisfatta delle due finali conquistate" 12 Luglio 2019

Alessia Russo ha una capacità incredible, quella di sorridere sempre. Sopratutto oggi, soprattutto dopo aver conquistato il sesto posto nel concorso generale, due finali di specialità - al cerchio e al nastro - e la possibilità di riportare a casa delle medaglie nella giornata di domani, che concluderà la XXX Universiade estiva per quanto riguarda la Ginnastica Ritmica. La ginnasta di Figline Valdarno, allenata dalla tecnica Germana Germani, si è detta entusiasta e soddisfatta della propria prestazione nell'All Around: "Sono molto soddisfatta di me stessa, ho portato a casa due finali. Questa mia prima Universiade - ha raccontato la toscana ai microfoni della Federginnastica - è stata emozionante, ho sentito il pubblico molto vicino e la mia gara è andata complessivamente bene. Sono molto contenta, anche se ero emozionata. Se ambisco alla medaglia nelle finali? E' normale, ci proverò!", ha concluso la Russo.