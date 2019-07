Napoli - Universiade, tutto pronto per la Cerimonia Inaugurale. Domani la grande festa al San Paolo 02 Luglio 2019

Il simbolico grande abbraccio del golfo di Napoli accoglierà, domani 3 luglio, gli oltre 30 mila spettatori attesi allo Stadio San Paolo per assistere alla Cerimonia di Inaugurazione della XXX Summer Universiade Napoli 2019.

Presentata questa mattina al Media Press Centre della Mostra d'Oltremare di Napoli, dal Direttore Creativo Marco Balich e dalla regista Lida Castelli, la cerimonia che si preannuncia come uno show di suggestioni ed emozioni. “Non mancheranno i colori e i suoni di Napoli e della Campania all'interno di uno spettacolo che vuole essere un tributo all'Italia tutta” ha commentato Balich.

“La Cerimonia di inaugurazione è sicuramente il momento più atteso ed emozionante di questa straordinaria manifestazione. Domani assisteremo ad una serata unica, all'insegna dello sport, dello spettacolo, dell'unione e della fratellanza” ha dichiarato Annapaola Voto, direttore Area Istituzionale e Cerimonie del Comitato Organizzatore.

Biglietti sold out già da giorni ma la diretta tv di RAI2, dalle ore 21, consentirà a tutti coloro che non saranno al San Paolo di non perdere l’emozionante spettacolo.

Il Comitato Organizzatore invita coloro che assisteranno alla Cerimonia di Inaugurazione di raggiungere lo Stadio San Paolo di Fuorigrotta utilizzando i trasporti pubblici, potenziati per l’occasione fino a tarda serata, per limitare il traffico e agevolare i controlli di sicurezza.