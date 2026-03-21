Cantanhede - L'AEROItaly è atteso al decollo per la Stagione 2026. Dal Portogallo parte il giro del mondo verso Pamplona 21 Marzo 2026

E anche la stagione internazionale della ginnastica aerobica è in rampa di lancio, con uno dei suoi primi appuntamenti internazionali. Avevamo lasciato gli alfieri di Luisa Righetti e Graziano Piccolo a Ganjia, in Azerbaijan, sul tetto d’Europa, con le squadre di Vito Iaia e Arianna Ciucci in cima ai team ranking senior e giovanili, ora li ritroviamo con la valigia sul letto, quella di un nuovo lungo, come cantava Julio Iglesias. I trolley dell’altrettanto nuovissima collezione Freddy si stanno chiudendo per raggiungere Cantanhede, in Portogallo, dove, dal 25 al 29 marzo 2026 andranno in scena la prima tappa del Circuito di World Cup e l’International Open Competition, con l’Italia pronta a presentarsi al via con una delegazione ampia e articolata.

Un gruppo numeroso, costruito attraverso realtà societarie diverse, ma unite da un obiettivo comune: portare alto il prestigio ella scuola italiana e proseguire il percorso di crescita in un contesto competitivo di alto livello. La convocazione azzurra riflette, infatti, la varietà e la diffusione del movimento dell’aerobica sul territorio, con atleti provenienti da più centri tecnici.

Tra i club maggiormente rappresentati spicca la Ginnastica Agorà, presente con Lavinia Biasiotti, Riccardo Cenci, Camilla Cerbara, Matteo Falera e Giorgia Vannutelli, seguita dalla Ginnastica Macerata, con Arianna Ciurlanti, Ginevra Evangelista e Margherita Paolucci. Importante anche il contributo dell’Aerobica Evolution, che schiera Andrea Colnago, Elisa Marras e Alice Pettinari.

La Artistica Porto S. Elpidio ASD risponde con Nicole Alighieri e Sara Cutini, mentre la ASD Ginnastica Valentia porta in pedana Sayda Antonella Macias Trivino, Ilaria Pagella e Lucrezia Rexhepi. Presenze multiple anche per la Ginnastica Francavilla ASD, con Davide Nacci, Francesco Sebastio e Pierpompeo Semerano.

Completano il quadro delle convocazioni Lavinia Cereghino (ASD Aerobica Entella), Manuel Garavaglia (AD Aerobic Fusion ASD), Maria Mautone (Fitness Trybe SSD arl), Marcello Patteri (ASD Pol. Mistral), Giorgia Frigeni (Polisportiva Ghisalbese) Ferdinando Rusu (ASD Gymnova Sporting Club).

A guidare la delegazione in terra lusitana saranno i tecnici Iaia ed Emanuele Caponera, due grandi ex protagonisti del recente passato, con la DTN Righetti, in veste anche di giudice assieme a Ilario Sergi, e il supporto medico di Matteo Ferretti. Il ruolo di capo missione spetta al Direttore Sportivo Graziano Piccolo. La Sport Hall “Os Marialvas” di Cantanhede, lo ricordiamo, è solo la tappa inaugurale di un percorso itinerante targato World Gymnastics, che si sposterà poi a Tokyo, per la Suzuky Cup il 18 e 19 aprile, a Baku dal 5 al 7 giugno, a Nancheng in Cina dal 27 al 29 dello stesso mese e a Oradea in Romania, all’inizio di agosto. Punto di arrivo per tutti, Pamplona, la città dei tori che nel 2025 accolse la rassegna iridata di Trampolino, e che dall’11 al 13 settembre è pronta ad accogliere la 19ª edizione dei Mondiali di Aerobica, quella dopo l’indimenticabile Pesaro 2024.

CIRCOLARE DI CONVOCAZIONE