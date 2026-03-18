Sofia - Dopo la World Cup torna l'International Tournament con Bindi, Fedele e otto juniores. Ecco le convocazioni! 18 Marzo 2026

La settimana dopo l’attesissima apertura del Circuito World Gymnastics dei piccoli attrezzi, all’Armeec Arena di Sofia, nella stessa iconica location, cornice di tanti trionfi azzurri – dall’oro al corpo libero di Vanessa Ferrari agli Europei del 2014 ai titoli iridati di Sofia Raffaeli nel 2022 – poco distante, 6 minuti in macchina, presso la Sports Hall di “Park Borisova Gradina” si terrà un altro meeting di livello assoluto, aperto a molte altre costellazioni di stelle. Ebbene, la FGI ha ufficializzato la delegazione che prenderà parte all’International Tournament “Sofia Cup” in programma, appunto, dal 3 al 5 aprile 2026. In pedana vedremo altre ginnaste senior e junior, chiamate a confrontarsi sul medesimo palcoscenico delle colleghe in corsa per la Coppa del Mondo.

L’Italia si presenta in Bulgaria con un gruppo molto ampio e articolato, capace di unire esperienza e prospettiva, per una trasferta che rappresenta molto più di una semplice tappa. Tra le senior individualiste sono state convocate Ginevra Bindi (S.G. Falciai) e Asia Fedele (Armonia d’Abruzzo), chiamate a portare in pedana maestrie e difficoltà con, possibilmente, una buona solidità di esecuzione.

Accanto a loro il blocco giovanile, quello più numeroso un gruppo, che racconta il presente ma soprattutto il futuro della ritmica italiana. A comporlo saranno Ludovica Ajello (Cervia Ginnastica e Sport), Emma Carleschi (Polimnia Romana), Flavia Cassano (Ritmica Iris), Elodie Margot Godioz (Ritmica Piemonte), Enrica Marletta (Gymnasium), Cristina Flavia Marsano (S. Giorgio 79), Beatrice Rossi (Armonia d’Abruzzo) e Veronica Zappaterreni (Fabriano).

A guidare la delegazione sarà la tecniche Monia Di Matteo, nel ruolo di responsabile delagato facente funzione, insieme alle colleghe Irene Leti e Tiziana D’Arrigo. A completare la missione nel cuore dei Balcani ci sarà anche Marisa Stufano, in veste di Ufficiale di Gara.

CIRCOLARE DI CONVOCAZIONE