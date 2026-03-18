Sofia - Dopo la World Cup torna l'International Tournament con Bindi, Fedele e otto juniores. Ecco le convocazioni!
La settimana dopo l’attesissima apertura del Circuito World Gymnastics dei piccoli attrezzi, all’Armeec Arena di Sofia, nella stessa iconica location, cornice di tanti trionfi azzurri – dall’oro al corpo libero di Vanessa Ferrari agli Europei del 2014 ai titoli iridati di Sofia Raffaeli nel 2022 – poco distante, 6 minuti in macchina, presso la Sports Hall di “Park Borisova Gradina” si terrà un altro meeting di livello assoluto, aperto a molte altre costellazioni di stelle. Ebbene, la FGI ha ufficializzato la delegazione che prenderà parte all’International Tournament “Sofia Cup” in programma, appunto, dal 3 al 5 aprile 2026. In pedana vedremo altre ginnaste senior e junior, chiamate a confrontarsi sul medesimo palcoscenico delle colleghe in corsa per la Coppa del Mondo.
L’Italia si presenta in Bulgaria con un gruppo molto ampio e articolato, capace di unire esperienza e prospettiva, per una trasferta che rappresenta molto più di una semplice tappa. Tra le senior individualiste sono state convocate Ginevra Bindi (S.G. Falciai) e Asia Fedele (Armonia d’Abruzzo), chiamate a portare in pedana maestrie e difficoltà con, possibilmente, una buona solidità di esecuzione.
Accanto a loro il blocco giovanile, quello più numeroso un gruppo, che racconta il presente ma soprattutto il futuro della ritmica italiana. A comporlo saranno Ludovica Ajello (Cervia Ginnastica e Sport), Emma Carleschi (Polimnia Romana), Flavia Cassano (Ritmica Iris), Elodie Margot Godioz (Ritmica Piemonte), Enrica Marletta (Gymnasium), Cristina Flavia Marsano (S. Giorgio 79), Beatrice Rossi (Armonia d’Abruzzo) e Veronica Zappaterreni (Fabriano).
A guidare la delegazione sarà la tecniche Monia Di Matteo, nel ruolo di responsabile delagato facente funzione, insieme alle colleghe Irene Leti e Tiziana D’Arrigo. A completare la missione nel cuore dei Balcani ci sarà anche Marisa Stufano, in veste di Ufficiale di Gara.