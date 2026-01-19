Losanna - Il Patron 2 alle parallele pari entra nel Codice Internazionale dei Punteggi. Il Presidente Tombs: "Congratulazioni Stefano!" 19 Gennaio 2026

La Federazione Internazionale di Ginnastica ha ufficializzato il riconoscimento di un nuovo elemento di artistica maschile che l’azzurro Stefano Patron aveva eseguito in Coppa del Mondo, a Cottbus, lo scorso anno. Si arricchisce così di un ulteriore inedito la lista di ginnasti italiani presenti nel Codice dei Punteggi. L’innovazione del ventiseienne veneziano, scresciuto alla Spes Mestre con Gianmatteo Centazzo, si aggiunge così a quelle di altri miti del recente passato, come Igor Cassina alla sbarra e Alberto Busnari al cavallo con maniglie, tanto per citare i più celebri dell’ItalGAM. Il movimento sarà una C (valore 0.3) delle parallele pari e consiste in un’oscillazione all'indietro con salto di un quarto di giro fino a ¾ di verticale su uno staggio in direzione opposta. Il nome, Patron 2, nasce dal fatto che l’ingegnere veneto, quindi portato anche dai sui studi accademici alla progettazione di soluzioni innovative, ha ideato un up-grade di un'altra difficoltà già esistente, che però si concludeva con la verticale su entrambe le parallele. Quindi, si tratta di un’evoluzione della precedente e del secondo riconoscimento da parte del Comitato Tecnico di Losanna, in appena due anni. Assieme a Stefano, azzurro agli Europei di Basilea nel 2021 e a quelli di categoria, da juniores, a Berna nel 2016, è stato riconosciuto dalla FIG pure il Manukyan, che, al cavallo, unisce il Bertoncelj al Davtyan su una maniglia. L’armeno lo ha mostrato per la prima volta alla Challenge di Parigi, nel settembre 2025, e la sua difficoltà è una F da 0.6 punti di abbuono. "Questi due nuovi elementi sono entrambi creativi e ampliano i confini delle combinazioni dei rispettivi attrezzi per una ginnastica artistica sempre più varia e interessante", ha dichiarato Andrew Tombs, Presidente del Comitato Tecnico Maschile. "Congratulazioni ad Hamlet e Stefano per il loro risultato."