Reggio Emilia - Vince il Team Baldassarri. Francesca Michielin madrina del Freddy Grand Prix. Commozione per il messaggio di Bonicelli 22 Novembre 2025

Si è svolto oggi in un PalaBigi sold out a Reggio Emilia il Freddy Grand Prix, l’evento organizzato dal COL Grand Prix insieme alla Federazione Ginnastica d’Italia. Protagoniste assolute della giornata Milena Baldassarri e Giorgia Villa, insieme a Francesca Michielin. Ha vinto il Team Baldassarri composto da: Chiara Barzasi, Emma Fioravanti e Manila Esposito (GAF), Gabriele Targhetta e Carlo Macchini (GAM), Sofia Raffaeli e Sofia Maffeis (GR), Matteo Falera e Lucrezia Rexhepi (Aerobica) Forza e Coraggio di Milano (GPT), Alessandra Scarabottolo, Elisa Machieraldo e Gaia We Lisco, Sofia Petroccione e Ginevra Ludena Palma (ACRO), Alice Pasini per Special Olympics. La direzione artistica è stata curata da Giulia Staccioli, assistita da Giulio Crocetta con la collaborazione di Tiziana Di Pilato e Daniela Vergani, oltre al supporto di tutti i tecnici delle Nazionali. Tre ospiti speciali all’evento: Francesca Michielin, la giornalista Giorgia Rossi, che ha intervistato i protagonisti nel corso della diretta televisiva su SportFaceTV, e la plurimedagliata atleta paralimpica di nuoto Giulia Ghiretti. Presenti, tra le Gym Legend invitate al Freddy Grand Prix, le Farfalle argento ad Atene 2004 Elisa Santoni, Elisa Blanchi, Daniela Masseroni, Marinella Falca e Fabrizia D’Ottavio, che ora è anche vicepresidente della Federginnastica, e Maria Rosa Rosato, allenatrice della prima nazionale di ritmica a squadre, oro mondiale nel 1975 a Madrid, successo del quale ricorrono i cinquant’anni, accompagnata da Cristiana Lubich e Laura Colombari, componenti del gruppo di bronzo a L’Avana 1971, primo podio della storia delle Farfalle dei piccoli attrezzi. Presenti in tribuna d’onore il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Andrea Facci insieme a tutto il Consiglio Federale e Giammaria Manghi, Coordinatore delle politiche sportive della Regione Emilia-Romagna, che grazie al progetto Sport Valley consente la realizzazione di eventi sportivi di massimo livello nella Regione, non dimenticando mai l’attenzione all’attività motoria di base; per il Comune di Reggio Emilia, città del Tricolore, hanno partecipato il Sindaco Marco Massari, Stefania Bondavalli, Assessora a Economia urbana e Sport, Annalisa Rabitti, Assessora a cura delle persone e pari opportunità e Valeria Prampolini, Presidente Fondazione per lo Sport; presenti anche Roberto Lamborghini, Presidente del Comitato Organizzatore e Luca Meregalli CFO e Amministratore di Freddy SpA, Title Sponsor anche quest’anno del Grand Prix. Al termine dell’evento, un momento particolarmente emozionante è stato la proiezione del video di Bonny, Lorenzo Bonicelli, al quale il Presidente Facci e tutti gli atleti in pedana hanno dedicato l’energia della giornata. Il trofeo al team vincitore è stato consegnato da Giammaria Manghi, Andrea Facci e Luca Meregalli. Francesca Michielin ha ricevuto da Manila Esposito e Alice D’Amato un body firmato da tutte le fate. Un successo straordinario, che ha coinvolto tanti appassionati anche a casa, con le votazioni on line attraverso i canali social del Grand Prix, giunto alla sua 33ª edizione, e di Freddy, sponsor tecnico della FGI anche per il quadriennio 2025-2028. Tanto entusiasmo sugli spalti e in pedana, una grande festa dedicata alla ginnastica, con i suoi protagonisti. “Nessun grado di separazione”, per citare la Michielin, tra il vertice e la base, con la voglia di ritrovarsi già nel 2026 per nuovi indimenticabili momenti di sport, gioia, amicizia e celebrazione.