Ancona - Numeri record, medaglie e sorrisi al Campionato Nazionale Individuale Gold di Ginnastica Ritmica 02 Novembre 2025

Nel week end ad Ancona è andato in scena il Campionato Nazionale Individuale Gold di Ginnastica Ritmica, con una grandissima partecipazione di atlete provenienti da ogni parte d'Italia. Quattro le categorie in gara. Tra le Junior 1 si impone Flavia Cassano (94,549) della Ginnastica Ritmica Iris, davanti a Emma Carleschi (94,434) della Polimnia Ritmica Romana e a Veronica Zappaterreni (93,883) di Fabriano. Resta ai piedi del podio, su 23 partecipanti, la ginnasta della San Giorgio di Desio, Cristina Flavia Marsano (93,150). Tra le 26 piccole étoile della Junior 2 il titolo va a Carol Michelotti, splendida interprete dell’Armonia d’Abruzzo, che con 100,150, si lascia alle spalle, Ginevra Bindi della Giuseppe Falciai, argento con 99,600, e Sara Parente della Eurogymnica Torino, terza a quota 94,534. Quarta piazza per la teatina Elisa Maria Comignani (93,599).

Al termine di cerchio, palla, clavette e nastro delle Senior 1, si impone Ester Lena della Raffaello Motto con 102,633, vanamente inseguita, al secondo posto, da Maria Sofia Istodor, Pontevecchio, a 100,783, e da Elena Motosso, Pgs Auxilium, bronzo con il personale di 100,583. Ad un passo dalle medaglie Giorgia Colombo dell’Aurora Fano, ferma a 99,366. A seguire altre ventidue ottime ginnaste che hanno dato vita ad una gara davvero avvincente. Botti finali con le 25 Senior 2, che si sono alternate sulla pedana del Pala Rossini al Conero. L’oro finisce al collo di Alessandra Rondelli, l’atleta della Forza e Coraggio, che con il suo 104,317 tiene a bada l’assalto grintoso di Vladyslava Barilotti, l’argento dell’Aurora Fano con 102,899. Sul terzo gradino anconetano ci sale Alessia Rigato della Ritmica Albachiara, che con 99,383 ha la meglio su Sofia D'angelo, la stella di Chieti, staccata di un soffio a 99,050.

La manifestazione, organizzata dalla Ginnastica Fabriano, è stata un successo, sia in campo gara che sugli spalti. Alle premiazioni hanno preso parte il Presidente FGI Andrea Facci, il massimo dirigente del Comitato federale locale Maila Morosin, l’Assessore allo Sport della Regione Marche Tiziano Consoli, il Consigliere regionale Chiara Biondi, il numero uno del Coni marchigiano Fabio Luna, il Presidente dell’Ussi Marche Andrea Carloni, Roberta Mancini, a capo della Consulta Sport di Fabriano, e Cristina Casentina, rappresentante FIG e referente internazionale della Federazione Ginnastica d’Italia.

CLASSIFICHE