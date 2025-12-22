Padova - Sofia Frenna, Eleonora Calaciura, July Marano e Nunzia Dercenno sul trono della Categoria J/S Gold Femminile 22 Dicembre 2025

Organizzati in modo impeccabile dalla Corpo Libero Gymnastics Team si sono svolti nel week end scorso a Padova i Campionati Italiani Individuali di categoria per le Junior e Senior Gold. Sofia Frenna (Geas), Eleonora Calaciura (Juventus Nova Melzo), July Marano (Civitavecchia) e Nunzia Dercenno (Ginnastica Salerno) sono le nuove campionesse di categoria per quanto concerne la classifica riservata al concorso individuale. Fra le Junior 1 si è imposta la portacolori del Geas, Sofia Frenna, che con un totale di 51.425 si è fregiata del titolo precedendo Alessia Mihaela Volostiuc (Fanfulla, 49.625) e Gioia Mura (Civitavecchia, 48.875). Dopo un bellissimo testa a testa Eleonora Calaciura (52.075), ginnasta siciliana in forza alla Juventus Nova Melzo, si imposta fra le Junior 2 alla romana, Sofia Bianchi (Olos Gym, 51.500). sul podio anche la veneta dell’Aiace, Anthea Sisio (50.175). July Marano (52.925) ha vinto il titolo tricolore superando in volata, grazie ad uno straordinario esercizio al corpo libero (13.900), la triestina Emma Puato (52.850). Il bronzo è finito al collo della piemontese della Libertas Vercelli, Artemisia Iorfino (52.100). Fra le più grandi, dominio assoluto per Nunzia Dercenno che, con una prova molto convincente (53.850), non ha dato scampo alle rivali. Alle spalle della campana, che si allena a Civitavecchia, sono giunte Marta Uggeri, Fanfulla, 49.800) e Letizia Angoscini (Brixia, 46.625). Oltre ai quattro titoli assegnati per l’All Around, sedici finali di specialità sono servite per aggiudicare altrettante maglie di campionesse nazionali nei quattro attrezzi. Fra le Junior 1 si sono imposte, aggiudicandosi il titolo di specialità, Alessia Mihaela Volostiuc (Fanfulla) al volteggio, Michelle Tapia (Acrobatic Fitness) alle parallele, Rita Stefani (Fortitudo Schio) alla trave e Giulia Magdalena Asaftei (Olos Gym) al corpo libero. Nel secondo grado delle Junior le medaglie d’oro sono andate ad Anthea Sisio (Aiace) per il volteggio, Maria Sole D’Alterio e Alessia Carol Cortellino che si sono aggiudicate pari merito le parallele asimmetriche, Alessia Cepparulo (Geas) e Sofia Bianchi (Olos Gym), altro ex aequo per la trave, ed Eleonora Calaciura insuperabile al corpo libero. Emma Puato, ginnasta di punta dell’Artistica ’81 di Trieste ha vinto il titolo fra le Senior 1 sia al volteggio, sia alla trave. Oro anche per July Marano al corpo libero e Matilde Ferrari (Heaven) sugli staggi asimmetrici. Fra le Senior 2 doppio oro per Nunzia Dercenno, risultata la migliore al corpo libero ed alle parallele. Gli altri due titoli di specialità se li sono aggiudicati, Arianna Belardelli (Heaven) al volteggio e Alessia Guicciardi (Biancoverde) alla trave. Alle ricche premiazioni hanno presenziato il presidente della Corpo Libero Gymnastics Team, Tommaso Toffanin, il Direttore Tecnico Nazionale della sezione di artistica femminile, Enrico Casella e il presidente del Comitato Regionale Veneto, Mario Montanarini.