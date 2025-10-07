Roma - Il presidente Facci incontra il Comitato Regionale Lazio: un confronto costruttivo con le società del territorio 07 Ottobre 2025

Giornata di formazione e confronto domenica, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma. La mattinata si è aperta con il momento formativo dedicato ai dirigenti societari, promosso dalla Federazione Ginnastica d’Italia e condotto dal prof. Roberto Ghiretti, che ha offerto spunti di riflessione e strumenti utili per la gestione e lo sviluppo delle società sportive. Nel pomeriggio, invece, l’attenzione si è spostata sul “Giro delle Regioni”, annunciato dal presidente Facci in occasione della presentazione del suo programma all’assemblea elettiva di marzo. Dopo le prime tappe in altre realtà territoriali, il presidente ha fatto visita al Comitato Regionale Lazio, presieduto da Paolo Orlando, per un importante momento di incontro e dialogo con le società del territorio.

L’appuntamento, svoltosi in un clima di grande partecipazione e collaborazione, ha rappresentato un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra la Federazione e le realtà locali, ascoltare le esigenze dei club e discutere insieme strategie e prospettive per il futuro della ginnastica nella regione.

Durante l’incontro, il presidente ha ribadito l’importanza di una presenza diretta e costante sul territorio come strumento fondamentale per costruire una Federazione sempre più vicina alle società e capace di valorizzarne il lavoro quotidiano. “Il dialogo con i comitati regionali e con le società è il cuore della nostra azione – ha sottolineato – Solo ascoltando chi vive la ginnastica ogni giorno possiamo individuare soluzioni efficaci e promuovere uno sviluppo armonico e condiviso”.

Il presidente del CR Lazio, Paolo Orlando – affiancato da tutto il suo Consiglio regionale - ha espresso soddisfazione per la visita e per il confronto instaurato con le società presenti, sottolineando come il dialogo aperto e diretto con la presidenza nazionale rappresenti un elemento fondamentale per la crescita del movimento ginnico regionale.

Il colloquio ha permesso di affrontare numerosi temi di interesse comune, dalle prospettive di sviluppo delle attività agonistiche alla valorizzazione del settore di base, fino alle politiche di sostegno alle società. Il tutto con l’obiettivo condiviso di rafforzare la presenza e il ruolo della ginnastica nel tessuto sportivo del Lazio e di consolidare il rapporto tra centro e periferia federale.