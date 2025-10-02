Categorie News

È online il 2° numero del 2025 de Il Ginnasta: corri a leggere la rivista federale!

02 Ottobre 2025

È online il secondo numero del 2025 della rivista federale "Il Ginnasta". All’interno, oltre all’editoriale del Presidente Facci dedicato al bilancio dopo i primi sei mesi dalla sua elezione, il racconto del'Europeo senior di Artistica a Lipsia, l’esperienza continentale della ritmica senior e junior a Tallinn, le vittorie dell'Aerobica nelle varie tappe di Coppa del Mondo e le emozioni del Trampolino Elastico con il successo della World Cup a Riccione. Non solo, le interviste a Sofia Tonelli, Alice Taglietti e Gabriele Targhetta e tutti i resoconti del campionato di Serie A di Artistica e Ritmica… per un numero davvero imperdibile!

Correte a leggere la nostra rivista! (CLICCA QUI)

