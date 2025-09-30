San Vito al Tagliamento - Il Piemonte trionfa al Trofeo CONI di Ritmica. Sul podio anche Puglia e Lombardia 30 Settembre 2025

Si è conclusa a San Vito al Tagliamento l’edizione 2025 del Trofeo CONI di Ginnastica Ritmica, una delle manifestazioni giovanili più attese e partecipate del panorama nazionale, che ha visto in pedana le migliori rappresentative regionali under 14 provenienti da tutta Italia.

A conquistare il gradino più alto del podio è stata la squadra del Piemonte (Judo Azzurro), che con un totale di 40.725 punti si è imposta nella classifica generale grazie alle brillanti prestazioni di Emma Croveri, Elisabetta Valentini, Aurora Elena Burnete e Sofia Cavallero, protagoniste di esercizi impeccabili a corpo libero, fune, cerchio e palla.

Medaglia d’argento per la Puglia (Ginnastica Ritmica Iris), che ha chiuso con 39 punti netti, trascinata dalle prove di Raffaella Paola Di Liddo, Carlotta D’Aquino, Elena Di Benedetto e Sofia Marcotrigiano. Completa il podio la rappresentativa della Lombardia (Etherea Società) con 38.875 punti, grazie alla squadra composta da Aurora Dominelli, Arianna Carvisiglia, Martina Stella e Beatrice Selina Stetcu.

Appena fuori dal podio, in quarta posizione, il Friuli Venezia Giulia (Ginnastica Sanvitese) con 37.700 punti, seguito da Calabria (36.850) e Sardegna (36.825), a dimostrazione dell’alto livello tecnico espresso da tutte le rappresentative in gara.

Le regioni Sicilia, Liguria, Toscana e Lazio completano la top ten, mentre Marche, Campania, Emilia-Romagna, Molise e Abruzzo chiudono la classifica di questa intensa e appassionante edizione del Trofeo CONI, manifestazione dedicata alla promozione dello sport giovanile e alla valorizzazione dei vivai regionali.

Al tavolo di giuria era presente la neo direttrice nazionale degli ufficiali di gara, Alexia Agnani, coadiuvata in giuria superiore da Ilaria Pecorari e Luciana De Corso, Referente Nazionale del Trofeo. Il corpo giudicante era formato anche da Tanja Trenta, Alessia De Grandis, Patrizia Delogu e Liana Gans Brandao.

La giornata di gare si è conclusa con la cerimonia di premiazione, alla presenza di numerose autorità sportive e istituzionali: il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Andrea Facci, il Vice Sindaco di San Vito al Tagliamento Giacomo Collarile, il Presidente della Ginnastica Sanvitese Fabio Roncadin, il numero uno del CONI Friuli Venezia Giulia Andrea Marcon e il suo omologo del Comitato Regionale FGI Roberto D’Este, che hanno voluto sottolineare l’importanza di questa manifestazione come momento di crescita, confronto e condivisione per le giovani atlete.