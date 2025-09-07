Tirrenia e Porto San Giorgio, la stagione dei CSN federali chiude in bellezza! 07 Settembre 2025

Il sesto Campo Scuola Nazionale di ginnastica artistica femminile e Gpt in programma a Tirrenia e il secondo CSN di acrobatica a Porto Sangiorgio hanno concluso la ricca stagione di formazione, ricerca e studio federale. Il progetto nel Centro di preparazione Olimpica in provincia di Pisa è stato condotto da Riccardo Brilli insieme a Giorgio Colombo, Lara Varani, Marta Cerri, Filippo Testi, Giusy Ancona e Alessia Finetti ed ha visto impegnate 55 ginnaste della GAF e 13 ginnaste della Ginnastica per Tutti, accompagnate da otto tecnici delle società partecipanti provenienti da Toscana, Emila Romagna, Lombardia e Liguria. Una settimana dove allenamento e aggiornamento si sono fusi sulla costa tirrenica in un ambiente particolarmente adatto e ospitale come il Centro CONI. Dall’altra parte dello Stivale, sulla sponda adriatica, il Campus marchigiano, diretto da Marco Palella - alla presenza della DTN Erica Loiacono e dei tecnici Flavia Di Miceli, Marta Rigon, Rebecca Sirca - ha coinvolto 75 ginnasti e nove tecnici provenienti da sette diverse società. Anche qui sui è trattato di un importante momento di confronto per il movimento dell’ACRO azzurra in una location che nel 2024 era stata opportunamente attrezzata per garantire la sicurezza degli atleti e che quest’anno aveva già ospitato il primo gruppo nel precedente periodo di luglio. A completamento del percorso di allenamento e formazione previsto dal progetto Campo Scuola federale, è stato molto apprezzato l’intervento a supporto specialistico della coreografa di fama internazionale, Hanna Suntinger.