Lisbona - La Trottola e le sue sorelle valgono oro! World Gym for Life Challenge saluta con il premio Bruno Grandi. See you nel 2026 a Pistoia! 29 Luglio 2025

Con il tradizionale Gala si chiude la 5° edizione del contest internazionale della Ginnastica per Tutti. Il Gym for Life Challenge 2025 di Lisbona ha battuto ogni record: 27 paesi del globo con oltre 3.500 partecipanti. La macchina organizzativa portoghese, come sempre impeccabile, ha reso ancor più entusiasmante questa fantastica avventura. Il livello delle performance è stato molto alto e la delegazione italiana - guidata dalla DTN Emiliana Polini, unitamente alle componenti dello staff FGI Catia Rosi, Fiammetta Mantella ed Anna Fiume - non ha mancato, ancora una volta, di stupire ed emozionare il mondo.

Eleganza, capacità espressiva e fantasia, sono state le qualità riconosciute ai nostri gruppi - Alegria Martina Franca, Raffaello Motto Viareggio, La Trottola Modena, Virtus Reggio Reggio Calabria, La Verdiana Caserta, Ginnastica Cagliari e Associazione Restart Reggio Calabria - che, con le loro storie ginnastiche, hanno sottolineato le capacità artistiche e creative dell'Italia. Gli esperti valutatori della FIG, tra i quali il nostro direttore sportivo GpT Fabio Gaggioli, hanno riconosciuto alle società azzurre una valutazione oro, quattro argento e due di bronzo. Lo spirito della Gymnastics for All, infatti, non prevede una classifica in senso stretto bensì una valutazione allargata considerando quattro caratteristiche fondamentali: l’innovazione, la capacità di intrattenimento, la tecnica ginnica, e l’impressione generale.

Al termine delle tre giornate di contest i gruppi ai quali è stata riconosciuta una valutazione oro sono stati ammessi al gala, valido anche per l’assegnazione del trofeo intitolato al professor Bruno Grandi. Naturalmente non è mancata la presenza italiana, ancora una volta, con il gruppo de La Trottola con una sua splendida esibizione. Il premio intitolato all’indimenticabile dirigente forlivese è stato consegnato per mano del Presidente FIG Morinari Watanabe agli svizzeri del gruppo Welsch Master team, che hanno letteralmente lasciato a bocca aperta gli oltre 5.000 presenti alla Meo Arena di Lisbona.

Il prossimo appuntamento è fissato nel 2028 in Bulgaria ma, nel frattempo, non saranno anni vuoti quelli della GpT che si sta già scaldando per l’European Gym for Life Challenge e l’Eurogym assegnate a Pistoia e in programma nell’estate del 2026; e poi, a seguire, il grande evento mondiale della Gymnaestrada, nel 2027, che ci farà tornare a Lisbona.