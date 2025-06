Sofia - Mondiale Junior di Ritmica, al via le qualifiche individuali: programma e dove seguire la diretta 18 Giugno 2025

Inizia ufficialmente la 3ª edizione del Campionato Mondiale Junior di Ginnastica Ritmica, al via questa mattina alle ore 10:00 (le 9:00 in Italia) con la competizione dedicata alle individualiste dei piccoli attrezzi. All'Arena di Sofia, già palcoscenico di grandi eventi e successi italiani, la rassegna iridata di categoria partirà con la prima giornata di qualificazioni con cerchio e palla, valide per l'accesso alle rispettive finali di specialità. La gara andrà avanti per tutta la giornata ma, a partire dalle 10:45 circa, saranno protagoniste le due azzurre Ginevra Bindi e Carol Michelotti. La ginnasta della S.G. Giuseppe Falciai farà il suo esordio mondiale alla palla, l'altra 15enne dell'Armonia d'Abruzzo con il cerchio.

Giovedì 19 giugno il programma delle qualifiche individuali si concluderà con gli altri due attrezzi: Bindi sarà impegnata con il nastro, Michelotti nella sfida con le clavette. Domenica 22 giugno, nella giornata conclusiva della manifestazione bulgara, sono in programma le final eight per le medaglie: la FIG ha deciso che, per questa competizione, in caso si verificassero dei parimeriti, non verranno sciolti ma eventualmente assegnate le medaglie a tutte le ginnaste che conquisteranno il podio. Sabato 21, comunque, verrà incoronata anche la nazione vincitrice del Team Ranking, sulla base della somma dei risultati individuali e di squadra.

Sarà un'occasione unica per scoprire i giovani talenti del futuro – non a caso proprio dal Mundialito 2019 a Mosca nacque la stella di Sofia Raffaeli – al loro esordio su un palcoscenico di tale livello. Per seguire la competizione, la Federazione Internazionale ha creato sul proprio sito una pagina dedicata all'evento dove si possono trovare le start list e i risultati, nonché un hashtag ufficiale sui canali social di Instagram e Facebook, #RGJuniors2025. Inoltre, l'evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurovision Sport, con geoblocco nei paesi che ne hanno acquisito i diritti televisivi.