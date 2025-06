Sofia - Mondiale Junior di Ritmica, Bindi e Michelotti in prova podio. Domani l'esordio iridato 17 Giugno 2025

Il viaggio per arrivare a Sofia, benché sulla carta logisticamente semplice, è stato quasi un'Odissea. Sei ore di ritardo, a causa del maltempo, all'aeroporto di Bergamo; alla fine, ieri in tarda serata, la prima parte della delegazione italiana di Ginnastica Ritmica è riuscita ad approdare in Bulgaria, dove da domani prenderà il via la 3ª edizione del Campionato Mondiale Junior.

Una nottata di riposo e via con i primi allenamenti alla Armeec Arena per le due individualiste Ginevra Bindi della S.G. Giuseppe Falciai e Carol Michelotti dell'Armonia d'Abruzzo, che oggi alle 14:00 hanno preso parte alla prova podio, l'unica occasione per le ginnaste di testare le loro routine sotto i riflettori della pedana di gara per circa mezz'ora. La giornata, in verità, è iniziata prestissimo considerato il record di presenze alla manifestazione di categoria: 370 ginnaste tra individualiste e squadre, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, con nove nazioni che partecipano per la prima volta ai Mondiali Junior dei piccoli attrezzi.

Ginevra, classe 2010 di Arezzo, è tesserata per la società della sua città natale – con cui ha conquistato la promozione al Campionato Nazionale di Serie A – e seguita dalla tecnica Cristina Cammelli. Al suo fianco, a Sofia, c'è Francesca Cupisti, allenatrice federale del CAT Toscana, struttura dove si allena in alcuni periodi. La 15enne è pronta all'esordio iridato di categoria, dopo essersi cimentata quest'anno con la 2ª European Cup di Baku - 4ª alla palla e 7ª al nastro – e nel torneo internazionale Aphrodite Cup di Atene, dove ha vinto un bronzo alle clavette. Carol è sua coetanea, nata a Pesaro ma di stanza a Chieti, guidata da Germana Germani anche in Bulgaria. Protagonista nella rosa dell'Armonia d'Abruzzo all'ultima Final Six scudetto, ha messo sulle spalle la medesima esperienza della compagna, insieme alla quale, in Azerbaijan, ha vinto anche l'argento nel team ranking, oltre a collezionare due quarti posti con cerchio e clavette. In Grecia, invece, aveva fatto il suo debutto internazionale chiudendo quinta con la palla e sesta al cerchio.

Domani il taglio del nastro alle ore 10:00 bulgare (in Italia saranno le 9:00), al via il Mundialito di Ritmica per le individualiste con le qualifiche a cerchio e palla. L'emozione è tanta, ma le giovani azzurre sono concentrate ed entusiaste di calcare, per la prima volta in carriera, un palcoscenico iridato di tale importanza. La team manager della sezione Paola Porfiri guida la delegazione, che giovedì sarà al completo con l'arrivo della Squadretta e delle tecniche Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro. Nella giuria internazionale, le nostre Maria Isabella Zunino Reggio ed Emanuela Agnolucci.