Folgaria - Poker assoluto di Raffaeli. Dragas incalza. Anche Paolini sul podio del Trentino. Finali in diretta su Sportface 14 Giugno 2025

L’agente del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Sofia Raffaeli si aggiudica la 55ª edizione del Campionato Italiano Assoluto di Ginnastica Ritmica, organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia con la società Gym Club Ala e l’Azienda per il Turismo Alpecimbra. La ventenne di Chiaravalle, allenata nella Ginnastica Fabriano da Claudia Mancinelli, conquista il quarto titolo All Around consecutivo al PalaGhiaccio di Folgaria con il totale di 113.500 e quattro ottime esecuzioni valutate dal corpo giudicante con 29.050 al cerchio, 28.750 alla palla, 27.150 alle clavette e 28.550 al nastro. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 eguaglia i quattro titoli assoluti vinti consecutivamente da Marina Odorici (Forza e Coraggio Milano) dal 1972 al 1975 e si avvicina ai cinque conquistati da Veronica Bertolini (San Giorgio ’79 Desio) dal 2013 al 2017.

Ma la concorrenza si sta facendo sempre più agguerrita. Lo dimostra la piazza d’onore a poco meno di quattro decimi dell’altro agente delle Fiamme Oro Tara Dragas, argento con 113.150 (CE 27.950 – PA 27.600 – CV 29.000 – NA 28.600). La diciassettenne di San Daniele del Friuli – allenata all’ASU di Udine da Spela Dragas - appena rientrata dal suo secondo campionato europeo senior a Tallinn, dove ha vinto la medaglia d’oro per team insieme alle altre due individualiste e alla Squadra senior, si posiziona dietro alla Raffaeli proprio come successo nel concorso generale estone una settimana fa. Le due ginnaste azzurre, infatti, hanno concluso l’All around continentale in quarta e quinta posizione a poco più di due punti di distanza l’una dall’altra.

Terzo posto oggi per Enrica Paolini (Armonia D’Abruzzo) con il totale di 101.150 (CE 24.900 – PA 25.850 – CV 25.600 – NA 24.750). Ai piedi del podio trentino la sua compagna di club, Asia Fedele a quota 101.050.

A seguire le altre ventidue splendide interpreti di questa competizione, che hanno dato vita ad una due giorni straordinaria a un mese dall’inizio della Coppa del Mondo di Milano, in programma all’Unipol Forum dal 18 al 20 luglio, ultima tappa del circuito internazionale dei piccoli attrezzi che andrà in onda su La7 per tutte le finali, individuali e a squadre, di domenica.

Dopo oggi abbiamo scoperto anche gli ottetti che domani gareggeranno di nuovo nelle finali per attrezzo: Cerchio: Sofia Raffaeli, Tara Dragas, Bianca Vignozzi, Anna Piergentili, Carlotta Fulignati, Asia Fedele, Elizabeta Havryliv e Giorgia Galli; Palla: Sofia Raffaeli, Tara Dragas, Enrica Paolini, Asia Fedele, Alice Taglietti, Anna Piergentili, Elizabeta Havryliv e Sofia Maffeis; Clavette: Tara Dragas, Alice Taglietti, Sofia Raffaeli, Sasha Mukhina, Enrica Paolini, Anna Piergentili, Sofia Maffeis e Giulia Dellafelice; Nastro: Tara Dragas, Sofia Raffaeli, Asia Fedele, Gaia Pozzi, Enrica Paolini, Elizabeta Havryliv, Giulia Dellafelice e Sofia Maffeis.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il vicepresidente federale, argento ad Atene 2004, Fabrizia D’Ottavio, l’assessore allo sport del Comune di Folgaria Simone Cuel, la presidente del Consiglio comunale Mara Mittempergher, la consigliera comunale Tania Valle, il presidente dell’Azienda per il Turismo Alpecimbra Gianluca Gatti, la direttrice dell’APT Daniela Vecchiato e la delegata FGI di Trento Micaela Baroni.

Domani, dalle 9.30 sul sito di Sportface Tv con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento di Elana Varallo, torna la diretta streaming con le migliori otto individualiste senior per ogni attrezzo e con le finali dei dodici migliori Insiemi sia della categoria Giovanile sia di quella Open.