Tokyo - Gli azzurri di Aerobica brillano alla Suzuki World Cup 2025: qualificati in tutte le finali 26 Aprile 2025

La tappa di Tokyo della Coppa del Mondo di Aerobica 2025 ha regalato emozioni fortissime, e per l’Italia è stata una vera e propria festa: gli atleti azzurri sono riusciti nell’impresa di qualificarsi in tutte le finali, confermandosi, ancora una volta, tra i protagonisti assoluti della scena internazionale.

Già dalle qualifiche si è capito che il team italiano era in stato di grazia. Nella categoria Coppia Mista, Matteo Falera e Lucrezia Rexhepi hanno conquistato il settimo posto con un punteggio di 18.700, garantendosi così l’accesso alla finale in una categoria molto combattuta.

Nel Trio, Davide Nacci, Francesco Sebastio e Sara Cutini hanno scalato la classifica provvisoria fino alla seconda posizione con un punteggio di 19.115, appena dietro alla Cina, a dimostrazione di una forza collettiva straordinaria. Un risultato che alimenta grandi speranze per la lotta al podio.

Nella categoria Individuale femminile, l'Italia è stata ancora protagonista: Arianna Ciurlanti ha centrato la finale con uno splendido quarto posto (18.800), tallonata da un’altra azzurra, Sara Cutini, settima con 18.650. Due azzurre dunque pronte a giocarsi il tutto per tutto nella gara decisiva di domani.

Anche il Gruppo azzurro non ha tradito le attese: Matteo Falera, Dacide Nacci, Marcello Patteri, Francesco Sebastio e Sara Cutini hanno nuovamente brillato conquistando la vetta della classifica con 19.010 punti. Una prova di grande precisione ed eleganza che li proietta come favoriti per l’oro.

Infine, nell’Individuale maschile, Davide Nacci si è superato, dominando le qualifiche con un impressionante 19.800, davanti a nomi di altissimo livello internazionale. Con lui, anche Francesco Sebastio ha strappato il pass per la finale, terzo con 19.450.

Le prestazioni degli azzurri a Tokyo raccontano di una sezione, guidata dalla Direttrice Tecnica nazionale Luisa Righetti, in grado di portare atleti competitivi in tutte le specialità. La costanza, la qualità tecnica e la capacità di mantenere alta la concentrazione in un palcoscenico così prestigioso dimostrano il grande lavoro fatto da tutti nelle rispettive società, dagli atleti ai tecnici. Ora, l’appuntamento è con le finali: l’Italia arriva a questo momento cruciale con ambizioni più che legittime. I ragazzi e le ragazze in maglia azzurra hanno tutte le carte in regola per trasformare le qualifiche perfette in una pioggia di medaglie.