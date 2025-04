Il presidente Facci visita l'Estate '83, l'Artistica Brescia e la Brixia, tre eccellenze ginniche della Leonessa d'Italia 26 Aprile 2025

Sempre vicino alle società. Anche nella settimana di chiusura della Federazione il nostro Presidente non ha fatto mancare la sua vicinanza al territorio e in un giro continuo tra le affiliate ha fatto visita della Ginnastica Artistica Estate 83, una delle realtà più importanti della Lombardia. Ad accogliere Andrea Facci al Pala Vinci, sede del club, oltre al numero uno del sodalizio logratese Sergio Ferrari, al sindaco di Travagliato Pasinetti e all’assessore alla cultura e sport di Lograto Savoldini, c’erano i consiglieri dell’ASD, la direttrice tecnica Vincenzina Manenti, gli allenatori Franco Cerizzi, Fabrizio Moreira Da Silva, Mikaela Andreioli, Michela Reboldi e, soprattutto, le tante ginnaste del gruppo Gold. “Impegnatevi, lottate, ognuna di voi verso il proprio traguardo, ognuna di voi con i propri obiettivi ma con tenacia, questo vi aiuterà a crescere sicuramente più forti – ha detto Facci rivolgendosi alle ragazze presenti nell’impianto. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Estate '83, fondata quaranta due anni fa dalla dottoressa Manenti, tecnico nazionale della FGI, docente di scuola media e professore associato presso la Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Brescia, conta oltre 400 iscritti e distaccamenti in tutto il circondario attorno a Brescia: Travagliato, Coccaglio, Ospitaletto, Torbole Casaglia, Castelcovati, Rodengo-Saiano, Castrezzato, Cazzago San Martino ed Erbusco. Lia Parolari è stata fino ad ora l'atleta di maggiore successo della Estate '83 e dal 2012 fa parte dello staff tecnico della società. Ha conquistato la medaglia d'oro agli Europei 2006 di Volos, nella mitica squadra capitanata da Vanessa Ferrari, ed ha partecipato al Campionati del Mondo di Stoccarda 2007 e alle Olimpiadi di Pechino 2008. La foto di gruppo con il Presidente Facci ha concluso una bellissima giornata di sport, con la FGI che grazie all’impegno personale di Andrea, sta tornando nelle sue palestre, riscoprendo se stessa attraverso il senso di appartenenza dei suoi tesserati.

Dopo aver fatto visita all’Accademia Internazionale di Artistica femminile, a Brescia, sede anche della Brixia, la società più titolata della storia nella disciplina, con 21 scudetti, dieci dei quali consecutivi dal 2014 al 2023, il presidente Facci si è trattenuto a colloquio con il DTN GAF Enrico Casella per conoscere lo stato della preparazione dell’Italdonne in vista dei prossimi Europei di Lipsia, in Germania. Tra l’altro, procedono a non molta distanza dal Pala Algeco, i lavori per la nuova “Casa delle Fate”, un centro addestrativo e residenziale di alto livello, che accompagnerà le azzurre verso i prossimi obiettivi olimpici e mondiali. Il giro nella Leonessa d’Italia non si è concluso qui, Andrea infatti si è spostato poi a Flero dove si trova l’ASD Artistica Brescia, il club nato nel 2003 da un’idea dell’attuale presidente Ester Puleschi. Ad accogliere Facci c’era il DTN Tullio Bani, con il figlio Pietro, allenatore della maschile che il prossimo 3 e 4 maggio prenderà parte alla final eight di Firenze, gli istruttori della sezione femminile e tutti i ragazzi e le ragazze dei corsi base. “È stato un incontro molto amichevole – ha raccontato Bani – che ci ha fatto molto piacere”. Andrea Facci è stato a lungo il team manager GAM e conosce molto bene le esigenze di realtà come quella bresciana. La sua presenza in palestra, in via Guido Puletti 12, ha fatto sentire Roma più vicina ad una delle sue realtà lombarde più belle, sane e partecipate.