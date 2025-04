Roma - Funerali di Papa Francesco: annullate le gare regionali del C.R. Lazio in programma sabato 26 aprile. Un minuto di silenzio in tutte le altre competizioni 22 Aprile 2025

La Federazione Ginnastica d'Italia recepisce l'invito del CONI a trasmettere questo ricordo di Papa Francesco alle rispettive realtà affiliate affinchè, prima del minuto di silenzio e in base alla dotazione tecnologica dei vari impianti, possano proiettare sugli schermi la foto, configurare il testo sugli eventuali led presenti a bordo campo e leggere il contenuto testuale attraverso lo speaker:

Il 21 Aprile ci ha lasciato Papa Francesco, prima del minuto di silenzio lo vogliamo ricordare con questo suo pensiero:

"Incoraggio ciascuno di voi a vedere lo Sport come un percorso di vita che vi aiuti a costruire una comunità più solidale e per portare avanti i valori della vita cristiana: lealtà, sacrificio, spirito di gruppo, impegno, inclusione, ascesi, riscatto. Date sempre il meglio di voi stessi! Vi benedico di cuore".

Per sempre grazie, Papa Francesco

Il mondo dello sport continuerà a pregare per te.

La Federazione Ginnastica d'Italia comunica inoltre che saranno annullate le gare regionali del Comitato Regionale Lazio, e che in tutte le competizioni, in segno di rispetto del lutto nazionale, non siano celebrate le cerimonie di premiazione, e che le competizioni si svolgano con la dovuta sobrietà che la circostanza impone a ciascuno.

Fiduciosi che tutte le affiliate, i tesserati, i dirigenti, i tecnici e gli atleti sapranno dimostrare la loro vicinanza emotiva per questo evento luttuoso, salutiamo tutti cordialmente.