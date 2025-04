Osimo - Udinese domina la regular season, Fabriano vince la terza tappa di Serie A1. Appuntamento alla Final Six 13 Aprile 2025

Il Campionato di Serie A1 di ginnastica ritmica 2025, intitolato Trofeo San Carlo Veggy Good, si è concluso con una classifica avvincente e ricca di colpi di scena. Dopo tre intense prove (Chieti, Forlì e quella odierna al PalaBaldinelli di Osimo), le sei migliori squadre si preparano ad affrontare la Final Six di Torino, che decreterà la squadra campione d’Italia. In cima alla classifica generale si piazza l’ASU di Udine del neo agente del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato Tara Dragas, che ha chiuso la regular season con 322.802 punti e un bottino di 80 punti speciali. A tallonarla, con un distacco minimo, è la Motto Viareggio, che ha totalizzato 321.502 punti tecnici, anch’essa con 80 punti speciali, ma penalizzata da una minore differenza punteggi nelle singole tappe.

Sul terzo gradino del podio virtuale troviamo l’Armonia d’Abruzzo Chieti, con 318.999 punti e 75 punti speciali. Seguono Ginnastica Fabriano (318.033), Milanese Forza e Coraggio (311.785) e San Giorgio '79 Desio (309.600), tutte qualificate per la finale scudetto in programma il 17 e 18 maggio. I sei club si sfideranno per il titolo nazionale in una competizione che si preannuncia emozionante.

Sul versante opposto, la classifica ha purtroppo sancito la retrocessione alla serie cadetta per il 2026 delle ultime tre classificate: Eurogymnica Torino, Polisportiva Varese e Terranuova Bracciolini. Nonostante l’impegno, le loro prestazioni non sono bastate per mantenere la categoria, chiudendo rispettivamente al 10°, 11° e 12° posto.

L’ultima prova del campionato di regular season ha regalato grande spettacolo non solo al pubblico presente sugli spalti ma anche a quello sintonizzato da casa su Sportface tv e ha visto la Ginnastica Fabriano – organizzatrice dell’evento - imporsi con una prestazione eccezionale. Le ginnaste marchigiane, trainate dal bronzo olimpico Sofia Raffaeli, hanno conquistato il gradino più alto del podio con 109.783 punti, il punteggio più alto dell’intera giornata, e 30 punti speciali, grazie a esercizi eseguiti con precisione e grande espressività.

Al secondo posto si è piazzata la Motto Viareggio che ha potuto contare anche sul supporto dell’olimpionica di Parigi 2024, Darja Varfolomeev, e che ha chiuso con 106.534 punti e 27 punti speciali, mentre la terza posizione è andata all’Armonia d’Abruzzo, che ha ottenuto 103.616 punti e 25 punti speciali.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il presidente federale Andrea Facci, il consigliere nazionale Paolo Principi, la presidente della società organizzatrice Angela Piccoli, la presidente del Comitato Regionale FGI Marche Maila Morosin, l’omologo del Coni regionale Fabio Luna, la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo e l’assessora allo sport della Regione Chiara Biondi.