Osijek - World Cup di Artistica, finali di livello olimpico. Domani Bartolini e Casali in diretta su Sportface Tv 12 Aprile 2025

Prima giornata di finali di specialità alla World Cup di Ginnastica Artistica maschile e femminile, in programma fino a domani a Osijek, in Croazia. In diretta su Volare, il canale della ginnastica ospitato da Sportface Tv, sono andate in scena le prime cinque sfide per i titoli nella quarta tappa del circuito FIG di Coppa del Mondo.

Alla Gradski Hall è stata la final eight del corpo libero maschile ad aprire le danze. Trionfa il campione israeliano Artem Dolgopyat che con il punteggio di 14.133 ha la meglio sullo statunitense Junnosuke Iwai: stesso score, medesima esecuzione ma parimerito sciolto per la difficoltà (5.8 contro 5.6). Medaglia di bronzo per il kazako Milad Karimi.

Al cavallo con maniglie domina il 17enne armeno Hamlet Manukyan, davanti a tutti a quota 14.633. Un paio di decimi indietro finisce il cinese Tianlong Gao, sul terzo gradino del podio il kazako Nariman Kurbanov.

Si gioca sui dettagli la battaglia sul castello degli anelli ma alla fine è il turco Adem Asil a incantare di più la giuria con il suo esercizio valutato 14.700. L'azero Nikita Simonov si deve accontentare della piazza d'onore, terzo posto per l'armeno Artur Avetisyan. Soltanto sesto il campione greco Eleftherios Petrounias, che ha sbagliato nell'uscita.

Le migliori ginnaste della femminile si sono misurate, invece, nella finale al volteggio, vinta dalla bulgara Valentina Georgieva con una media dei due salti di 14.149. Medaglia d'argento per la cinese Linmin Yu mentre completa il terzetto di medagliate la statunitense Jayla Hang. Bella sfida anche alle parallele asimmetriche, dominata dalla cinese Fanyuwei Yang, che ha proposto il nuovo elemento del codice internazionale dei punteggi che porta il suo nome, chiudendo a quota 13.766. Ottima prova per la finlandese Maisa Kuusikko e per l'australiana Kate Mcdonald, rispettivamente seconda e terza.

Domani la Coppa del Mondo si concluderà con la seconda giornata di final eight dalle ore 14:00 alle 17:40 (GAM volteggio, parallele pari e sbarra; GAF trave e corpo libero) e vedrà protagonisti gli azzurri in tutte e tre le finali maschili: Nicola Bartolini sulla rincorsa dai 25 metri, Lorenzo Minh Casali sugli staggi e sulla sbarra. Tutta la delegazione italiana, con i due tecnici Alberto Busnari e Gianmatteo Centazzo, i due ginnasti Yumin Abbadini e Gabriele Targhetta e l'ufficiale di gara Andrea Battegello, è pronta a fare il tifo. Dall'Italia, invece, potrete godervi lo spettacolo in diretta su Sportface Tv con il commento tecnico di Andrea Massaro.

RISULTATI FINALI DAY 1