Osijek - World Cup di Artistica, il riscatto azzurro: Bartolini in finale a volteggio, doppietta Casali 11 Aprile 2025

Se la prima giornata di qualifiche aveva lasciato l'amaro in bocca, nel day 2 gli azzurri dell'Artistica maschile hanno trovato il riscatto nella World Cup di Osijek, in Croazia, centrando tre finali di specialità da seguire in diretta su Sportface Tv (live sabato 12 e domenica 13).

Alla Gradski vrt Hall sono tornati in gara Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali e Yumin Abbadini, tre quinti della squadra italiana ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il ginnasta della Pro Patria Bustese ha tirato fuori una prestazione maiuscola a volteggio, con una media di 14.016 frutto di due salti da 4.8 di difficoltà (13.900 il primo e 14.133 il secondo), valido per il quinto score di giornata e la final eight: “Nicola è stato bravo perché ha eseguito i due e mezzo sia dallo Yurchenko che dal Kasamatsu, presentando un salto nuovo. Sarà una finale di altissimo livello perché ci sono tutti i finalisti olimpici”, ha spiegato il tecnico Alberto Busnari, che insieme a Gianmatteo Centazzo segue i ragazzi in questa trasferta, nella delegazione completata dall'ufficiale di gara Andrea Battagello e dal giovane azzurro Gabriele Targhetta, ieri a un passo dalla finale a cavallo con maniglie.

Ottimo Casali che si porta a casa la doppietta. Alle parallele chiude a quota 13.500, sesto posto in qualifica grazie a un esercizio ben eseguito sebbene abbia sporcato un po' l'uscita. Il cinese Xie Chenyi con 14.433 ha preso le distanze da tutti, ma gli altri avversari sono alla portata di Lorenzo. L'agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato ha poi fatto il bis centrando in extremis la qualifica alla sbarra, con l'ottavo e ultimo punteggio disponibile di 13.266. Peccato, in questo attrezzo, per Abbadini, grande specialista nonché undicesimo miglior all-arounder olimpico: “Purtroppo è caduto dal Kolman ma, nonostante l'errore, ha comunque ottenuto 12.566 con un'ottima prima parte di esercizio. È stato bravo a risalire ed è stata eccellente anche la seconda parte”, ha aggiunto Busnari sulla prestazione dell'aviere dell'Aerounatica Militare.

Domani andrà in scena la prima giornata di finali di specialità, dalle ore 15:00 alle 18:40, in diretta gratuita su Volare Tv, il canale della ginnastica ospitato da Sportface Tv con il commento tecnico di Andrea Massaro. Non ci saranno italiani in gara (GAM corpo libero, cavallo con maniglie e anelli; GAF volteggio e parallele asimmetriche) ma tanti campioni, molti reduci dalle Olimpiadi. Domenica 13 aprile la Coppa del Mondo si concluderà con la seconda giornata di final eight dalle ore 14:00 alle 17:40 (GAM volteggio, parallele pari e sbarra; GAF trave e corpo libero) e vedrà protagonisti gli azzurri in tutte e tre le finali maschili. Nella femminile, non ci sono italiane in gara in quanto impegnate nel prestigioso torneo internazionale “Trofeo Città di Jesolo” in programma proprio questo weekend e sempre trasmesso in diretta sulla OTT del gruppo Nexting.

RISULTATI QUALIFICHE DAY 2