Osijek - Inizia oggi la World Cup di Artistica. Primo giorno di qualificazioni per i nostri quattro azzurri 10 Aprile 2025

Inizia questo pomeriggio la quarta tappa del circuito FIG World Cup di Ginnastica Artistica, alla quale l’Italia prenderà parte con quattro azzurri. Alla Gradski Vrt Arena di Osijek, in Croazia, da oggi fino a domenica 13 aprile, si affronteranno 155 ginnasti e ginnaste, nove dei quali medagliati a cinque cerchi a Parigi e moltissimi reduci dai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Come tre dei quattro convocati dal Direttore Tecnico Nazionale Giuseppe Cocciaro, ovvero Lorenzo Mihn Casali, Yumin Abbadini e Nicola Bartolini che compongono il gruppo azzurro insieme al giovanissimo Gabriele Targhetta.

La competizione, che segna il record di 35 paesi partecipanti e per la prima volta si svolge “sul podio” come i Mondiali o le stesse Olimpiadi, prenderà il via alle ore 15:00 con la prima giornata di qualificazioni in programma fino alle 18:30 (CLICCA QUI PER IL LIVE SCORING). Tre attrezzi maschili e due femminili (volteggio e parallele asimmetriche) e i nostri subito in gara. Casali e Bartolini saranno impegnati sul quadrato del corpo libero, con il marchigiano delle Fiamme Oro della Polizia di Stato che salirà anche sul castello degli anelli. In due proveranno a rientrare tra i migliori otto a cavallo con maniglie, l’aviere dell’Aeronautica Militare Abbadini e Targhetta, già d’argento nella sua prima Coppa del Mondo senior a Szombathely nel 2024. Gli azzurri saranno accompagnati in gara dai tecnici Gianmatteo Centazzo, anche capodelegazione, e Alberto Busnari. Nel gruppo anche l’ufficiale di gara Andrea Battagello.

Domani proseguiranno le qualifiche con la seconda giornata dedicata agli ultimi tre attrezzi GAM – rivedremo Casali a parallele e sbarra, su quest’ultima anche Abbadini, oltre a Bartolini sulla rincorsa del volteggio – e i due GAF (trave e corpo libero). Le finali di specialità di sabato 12 e domenica 13 aprile saranno trasmesse in diretta gratuita su Volare Tv, il canale della ginnastica ospitato su Sportface Tv, la OTT del gruppo Nexting, portando un grande spettacolo nelle case degli appassionati con il commento tecnico di Andrea Massaro. La fruizione di tutti i contenuti è completamente gratuita, previa registrazione. L’app di Sportface TV, utilizzabile anche via web (tv.sportface.it), è disponibile sugli store iOS e Android.