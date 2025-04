Riccione - Si chiude la World Cup di Trampolino tra successo organizzativo e finali in diretta su Sportface Tv 06 Aprile 2025

Cala il sipario sulla PlayHall di Riccione, si conclude la 5ª AERE World Cup di Trampolino Elastico sancendo il successo organizzativo della manifestazione al termine delle finali di specialità, in scena quest'oggi e trasmesse in diretta su Volare Tv, il canale della ginnastica ospitato su Sportface Tv. In verità sulla OTT del gruppo Nexting la Federazione Ginnastica d'Italia ha mandato in onda anche le qualificazioni di sabato e le semifinali di questa mattina, arrichendo ancor di più l'offerta per le final eight impreziosite dal commento tecnico di Francesca Beltrami e dalle interviste agli azzurri della Nazionale e agli ex campioni della disciplina come Flavio Cannone e Costanza Michelini.

I complimenti delle altre federazioni da tutto il mondo hanno riempito di orgoglio il comitato organizzatore presieduto da Ermes Cassani, anche team manager della sezione e capodelegazione, coadiuvato dal Direttore Tecnico Giuseppe Cocciaro. Il lavoro dello staff di volontari, ormai un gruppo rodato con alle spalle cinque edizioni di coppa del mondo nonché l'Europeo 2022 a Rimini, è stato encomiabile. Inoltre, l'evento si inseriva nell'accordo di collaborazione tra la Federazione Ginnastica d'Italia e la Regione Emilia-Romagna nell'ambito del progetto Sport Valley, volto alla valorizzazione dello sport sul territorio attraverso l'organizzazione di competizioni nazionali e internazionali.

In campo gara, poi, le finali di specialità hanno regalato uno spettacolo di altissimo livello, con tutti i medagliati olimpici di Parigi 2024 a giocarsi i sette titoli in palio. Nell'individuale maschile il campione a cinque cerchi Ivan Litvinovich non sbaglia un colpo e continua a dominare con punteggi monstre. Nella sfida femminile, senza l'oro olimpico Bryony Page (si è fermata alle semifinali) vince la cinese Hu Yicheng. L'inglese si è riscattata nel synchro insieme a Isabelle Songhurst battendo le coppie di Cina e Francia. La coppia maschile della Germania, formata da Fabian Vogel e Caio Lauxtermann ha avuto la meglio sui rivali francesi e kazaki. La novità del synchro misto si conferma – dopo l'esordio nella tappa di Baku – molto stimolante. Stavolta la portano a casa gli statunitensi Cheyenne Sarah Webster e Isaac Rowley. Tanta qualità anche nelle finali di double mini trampoline: nel femminile vince la spagnola Melania Rodriguez, che dedica l'oro al suo storico allenatore recentemente scomparso; nel maschile il campione stelle e strisce Ruben Padilla conferma il suo dominio nella specialità.

Non erano presenti italiani nelle finali del pomeriggio ma questa mattina Samuele Patisso Colonna ha tentato l'accesso disputando un'ottima semifinale tra i migliori 24 del mondo con il punteggio di 57.660. Margini di crescita enormi per il milanese, così come per Marco Tonelli che ieri – alla sua seconda gara da senior – ha chiuso due belli esercizi di qualifica. In attesa di rivederlo sulle pedane internazionali nel synchro misto insieme a Silvia Coluzzi, che non ha preso parte alla Coppa del Mondo a causa di un piccolo infortunio prima della gara.

Tanta soddisfazione per l'intera delegazione completata dai tecnici Alessio Mascia e Martina Murgo, dall'ufficiale di gara Claudia Manicone e dal segretario di gara Andrea Costarelli. A presiedere alle premiazioni c'era l'assessore allo sport del comune di Riccione Simone Imola, la vicepresidente del Comitato tecnico della FIG per il trampolino Tatyana Shiuska, il DTN Cocciaro, il team manager Cassani e l'ex campione azzurro della disciplina Flavio Cannone.

È possibile rivivere tutte le emozioni del fine settimana, tra qualifiche e finali, on demand su Sportface Tv, che nei prossimi giorni lancerà online anche le interviste esclusive con i ginnasti e ginnaste italiane realizzate per la rubrica “Sport is my life”.

