Riccione - World Cup di Trampolino, Patisso Colonna vola in semifinale. Ottima prova per Tonelli 05 Aprile 2025

Con grinta e determinazione Samuele Patisso Colonna si è preso la semifinale dell'individuale maschile alla World Cup di Trampolino Elastico, in scena fino a domani alla PlayHall di Riccione, un altro splendido evento organizzato nell'ambito della collaborazione tra la Federazione Ginnastica d'Italia e la Regione Emilia-Romagna nel progetto Sport Valley.

Da questa mattina, in diretta su Volare, il canale della ginnastica su Sportface Tv, sono andate in scena le qualifiche di tutte le specialità (ad eccezione del synchro misto che si è svolto ieri). Nel singolo uomini sono entrati in gara anche i due azzurri, il milanese e il compagno di Nazionale Marco Tonelli. Samuele, dopo aver sfiorato il podio nell'ultimo Europeo della disciplina olimpica, mette in campo tutta la sua qualità ed esperienza. Pur avendo sbagliato il primo esercizio, interrotto anzitempo dopo pochi salti, il ginnasta della Milano 2000 è tornato sul tappeto e ha chiuso al meglio la seconda routine con il punteggio di 57.850, che gli consente di strappare la qualificazione alla semifinale di Coppa del Mondo tra i migliori 24 atleti da tutto il globo. “Serviva tirare fuori la grinta e l'ho fatto. Mi sono reso conto che comunque ci sono - ha spiegato Patisso Colonna - sono contento di essere entrato in semifinale, sapevo di potercela fare. Domani servirà la massima concentrazione, c'è un solo esercizio a disposizione, si va su e si tira il più difficile”.

Buona prestazione anche per Tonelli, alla sua seconda esperienza internazionale da senior dopo l'esordio nella World Cup di Baku anche nel synchro misto con Silvia Coluzzi. La ginnasta di Latina, purtroppo, non ha potuto gareggiare qui a Riccione a causa di un piccolo infortunio. Il marchigiano dell'Alma Juventus ha portato a termine entrambi gli esercizi e ha chiuso con il punteggio di 54.510. Non basta per centrare la semifinale ma, come ha spiegato il Direttore Tecnico Nazionale Giuseppe Cocciaro, ha dimostrato grandi margini di crescita: “Marco è stato fermo un anno, ha appena ripreso le competizioni e sono davvero contento dei suoi esercizi. Ora dovrà lavorare per aumentare le difficoltà nelle routine però è giovane, ha 17 anni e può migliorare molto”.

Tanta soddisfazione per l'intera delegazione guidata dal team manager Ermes Cassani, nonché presidente del Comitato Organizzatore (in foto il fantastico staff di volontari che sta contribuendo alla buona riuscita della manifestazione), dai tecnici Martina Murgo e Alessio Mascia e dall'ufficiale di gara Claudia Manicone. “La gara è stata di un livello altissimo, con tutti i campioni olimpici. Sia Samuele che Marco sono stati bravissimi, Patisso ha fatto quel che doveva e per lui era la prima gara del nuovo quadriennio in cui puntiamo alla qualificazione olimpica. Sono convinto che ha nelle sue gambe la possibilità di ambire alla finale”, ha chiosato il DTN Cocciaro.

Sia le semifinali del singolo maschile e femminile (dalle ore 9.00) che le finali di specialità (dalle ore 14.00) saranno trasmesse in diretta su Sportface Tv, con le final eight per i sette titoli in palio impreziosite dal commento tecnico della giudice internazionale Francesca Beltrami. Di seguito le classifiche complete delle qualificazioni odierne e le start list della giornata conclusiva di domani:

INDIVIDUALE MASCHILE

INDIVIDUALE FEMMINILE

SYNCHRO MASCHILE

SYNCHRO FEMMINILE

DMT MASCHILE

DMT FEMMINILE

START LIST SEMIFINALI/FINALI