Milano - La FGI al fianco di Auxologico nella Giornata Nazionale dei Disturbi Alimentari 15 Marzo 2025

In occasione della Giornata nazionale dedicata ai Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), il 14 marzo 2025 si è svolto presso la sala convegni di Auxologico San Luca un incontro a più voci per sensibilizzare su una problematica che non è soltanto sanitaria, ma anche sociale. I DCA colpiscono circa 3 milioni di giovani nel nostro Paese, con un coinvolgimento lungo e drammatico anche per le loro famiglie. Negli ultimi anni, complice anche la pandemia, tali disturbi hanno registrato un incremento superiore al 30%. Nonostante ciò, l'impegno sanitario pubblico resta non uniforme a livello regionale e necessita di ulteriori interventi. L’iniziativa promossa da Auxologico, sponsor di maglia della Federazione Ginnastica d’Italia, da decenni in prima linea nella diagnosi e cura dei DCA, ha voluto richiamare l’attenzione delle istituzioni e dei mass media su questa patologia estremamente complessa, che causa oltre 4.000 decessi all’anno tra i giovani. Mario Colombo, Presidente di Auxologico, ha aperto l’incontro sottolineando l’importanza della prevenzione e della rete di cura multidisciplinare: “I disturbi della alimentazione e della nutrizione rappresentano una delle prioritarie sfide clinico-scientifiche di Auxologico, impegnato da oltre trent’anni in questo settore specifico. La nostra rete di cura in Lombardia, Piemonte e Lazio è oggi la più completa ed estesa, offrendo ai pazienti e alle famiglie un supporto fondamentale. Riconoscere tempestivamente i segnali di disagio è cruciale per garantire una presa in carico efficace da parte di centri specializzati che operano in rete, offrendo interventi ambulatoriali, di day hospital, ricovero ospedaliero e residenziale.” A moderare l’incontro è stato Leonardo Mendolicchio, psichiatra e Direttore della U.O. di Riabilitazione dei Disturbi Alimentari e della Nutrizione di Auxologico Piancavallo, il quale ha evidenziato la necessità di un’azione congiunta tra più attori: “Questa giornata ci ricorda l'importanza di creare sinergie tra governanti nazionali e regionali, manager sanitari, ricercatori, clinici e stakeholder, incluso il mondo dello sport. Solo unendo le forze possiamo dare risposte efficaci a un’emergenza di salute pubblica.” Uno degli interventi più sentiti è stato quello della Dott.ssa Maria Rosaria Campitiello, Capo del Dipartimento della Prevenzione della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute, che ha condiviso un’esperienza personale: “Sono emozionata di essere qui perché questo tema mi tocca in prima persona: da studentessa ho dovuto affrontare un disturbo alimentare. Le istituzioni devono arrivare prima e la prevenzione è l’unico strumento efficace per farlo. Abbiamo avviato un progetto per un Hub nazionale sulla prevenzione, perché prevenire significa evitare l’emergenza e poter fare davvero la differenza.” Un concetto condiviso anche da Guido Bertolaso, Assessore al Welfare della Regione Lombardia, che ha ribadito la necessità di un’assistenza strutturata e continua per i pazienti e le loro famiglie. A richiamare l’attenzione sulle dinamiche psicologiche e sociali legate ai disturbi alimentari è stato Massimo Angelelli, Direttore dell’Ufficio Nazionale Pastorale della Salute della CEI. Durante l’incontro, è stato sottolineato come la cura dei Disturbi Alimentari richieda un approccio multidisciplinare, che coinvolga psichiatri, internisti, endocrinologi, psicoterapeuti e dietisti. Altro aspetto di rilevante importanza è la prevenzione dei DCA nella pratica sportiva, al centro di alcuni accesi dibattiti degli ultimi anni, su cui Auxologico e Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) hanno stretto un accordo di reciproca collaborazione su cui si è espresso Andrea Facci, Presidente della FGI: "Anche quest'anno siamo al fianco dell'Istituto Auxologico per esprimere la nostra più sincera vicinanza a tutti coloro che, con impegno, passione, competenza e dedizione, lavorano per la cura e la sensibilizzazione sui disturbi alimentari. In occasione della Giornata Mondiale dei Disturbi Alimentari, vogliamo ribadire l'importanza della prevenzione, del supporto e della ricerca per contrastare queste patologie che colpiscono tante persone, spesso in silenzio. La collaborazione tra istituzioni, medici, famiglie e pazienti è fondamentale per costruire un futuro in cui nessuno si senta solo in questo percorso. La Federazione e Auxologico hanno istituito non solo un sistema di assistenza a copertura nazionale dei nostri tesserati ed atleti, intervenendo nel sostegno soprattutto degli adolescenti affetti da tali disturbi con una tempistica importante ed efficace, ma anche una serie corsi di formazione rivolti ai nostri tecnici. La nostra riconoscenza va al presidente Mario Colombo, al dott. Leonardo Mendolicchio ed a tutto lo staff dell'Istituto". In rappresentanza di tutte le ginnaste azzurre, per far sentire la loro vicinanza alle coetanee in difficoltà, e più in generale alle persone che soffrono e cercano, magari anche nello sport, un modo per sorridere alla vita, c’era Viola Sella, individualista della Nazionale e della Società Forza e Coraggio, accompagnata dal referente federale Alessandro Pinto. “Mi piacerebbe che lo sport in generale e la ginnastica in particolare fungesse da antidoto verso questi disturbi – ha detto Viola, la terza migliore ginnasta italiana agli Assoluti del 2024 - Per questo sono qui oggi, per dare la forza che mettiamo noi in pedana a chi sta facendo la sua gara in corsia”. Auxologico Piancavallo è spesso al centro di inchieste e documentari, tra cui la serie “Fame d’Amore” di Rai3, che ha dato voce a molte storie di giovani affetti da DCA. “Troppo spesso i DCA vengono sottovalutati o nascosti, rendendo ancora più difficile affrontarli – ha aggiunto Francesca Fialdini, giornalista e conduttrice di “Fame d’Amore” - Oggi, grazie anche ai nuovi media, possiamo fare informazione e sensibilizzare in modo capillare, abbattendo stigmi e pregiudizi.” I disturbi alimentari sono un mostro silenzioso, ma chiedere aiuto è possibile e necessario per uscirne.