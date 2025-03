Forlì - Verso lo scudetto 2025, la 2ª prova del Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica 12 Marzo 2025

Dopo l’esordio della prima tappa a Chieti, il Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Ritmica sbarca a Forlì e torna in Emilia-Romagna, sabato 15 e domenica 16 marzo all’Unieuro Arena in via Punta di Ferro, rinforzando sempre di più l’accordo in essere con la Regione per il progetto Sport Valley. L’organizzazione del “Trofeo Veggy Good”, title sponsor dell’evento, è stata affidata alla società Gymnica 96 del presidente Alessandro Fossi, grazie allo staff guidato dalla responsabile tecnica Chiara Domeniconi e al supporto della Federazione Ginnastica d’Italia.

Tante le ginnaste che incanteranno sulla pedana emiliano-romagnola. Dodici club per categoria, 37 squadre totali compreso – in sovrannumero – San Marino, che gareggia nel campionato italiano grazie ad un accordo con la Federginnastica. Il format è sempre lo stesso, ad ogni posizione in classifica vengono assegnati dei punti speciali che sommati, determineranno la classifica della tappa e, al termine della Regular Season, quella del campionato. Dopo le tre giornate scopriremo le sei squadre qualificate per la Final Six di Torino del 17-18 maggio nonché promozioni e retrocessioni. Da quest’anno, la Serie A2 e tutti i suoi verdetti verranno emessi direttamente alla fine della stagione regolare, senza che si disputino i playoff.

Nel debutto abruzzese, in Serie A1, aveva trionfato la Raffaello Motto di Viareggio, trascinata dal prestito straniero della tedesca Darja Varfolomeev, la campionessa di Parigi 2024. A meno di un punto e mezzo di distanza si è piazzata l’Udinese, che mette insieme il talento di Tara Dragas e della russa Anastasia Simakova, tra le altre che compongono il sodalizio ASU. Terzo gradino del podio per la milanese Forza e Coraggio, capitanata da Viola Sella. La sfida sarà apertissima con le altre squadre in gara nella massima categoria: Armonia d’Abruzzo Chieti, San Giorgio 79 Desio, Cervia Ginnastica e Sport, le campionesse d’Italia della Ginnastica Fabriano con la medaglia olimpica Sofia Raffaeli, Opera Roma, Polimnia Ritmica Romana, Eurogymnica Torino, Ginnastica Terranuova e Polisportiva Varese. In Serie A2, le tre medagliate della prima tappa – nell’ordine Albachiara Lucca vincitrice di tappa, Falciai Arezzo e Ginnastica Valmontone- ha tutta l’intenzione di confermare quanto dimostrato, per non parlare della sfida in Serie B.

La gara si aprirà sabato 15 marzo con la Serie A2 alle ore 15:00 e proseguirà nel pomeriggio, dalle ore 18:30 con la massima categoria. Entrambe le competizioni verranno trasmesse in diretta su Volare Tv, il canale di riferimento della Ginnastica che torna disponibile sulla OTT di Sportface Tv. L’evento si concluderà domenica mattina, quando dalle 10:00 andrà in scena la sfida di Serie B. I biglietti sono acquistabili inviando una mail all’indirizzo eventigymnica@gmail.com o direttamente presso la biglietteria del palazzetto. Ticket gratuiti per i bambini sotto i 7 anni, per tutte le informazioni potete andare sul sito della società organizzatrice www.gymnica96.it

ORDINE DI LAVORO