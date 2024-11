Fermo - Campionato a Squadre Allievi Gold 2024 di Ginnastica Artistica Maschile 11 Novembre 2024

Si è svolta questo fine settimana la fase nazionale del “Campionato a Squadre Allievi Gold” di ginnastica artistica maschile, vero termometro dello stato di salute dei vivai delle nostre associazioni sportive della Sezione GAM. Bel clima nella Palestra Federico Appogetti dove, sotto l’organizzazione della locale A.S.D. Ginnastica Fermo 85, si sono vissute tre giornate di gara molto interessanti, con spalti sempre ben nutriti in un’atmosfera di calda partecipazione. Bene la formula che prevedeva al venerdì le qualifiche della Gold 1, con le finali poi il sabato mattina e, a seguire, le qualifiche di Gold 2 e 3 con le finali alla domenica, ottimizzando così i tempi di permanenza delle varie famiglie.

Nella Gold 1, la prova “regina” di questo campionato, la sfida si sviluppa sui 6 attrezzi “olimpici” e la vittoria prende la via del Piemonte con la prima squadra della Victoria Torino (200,300) seguita da Palestra Ginnastica Ferrara (197,800) e Sampietrina (196,600) che chiude il podio dopo un rush finale combattuto con Spes Mestre.

CLASSIFICA GAM GOLD 1

La Gold 2, dove si gareggia senza cavallo ed anelli, parla friulano grazie al successo della SMaL SS di Santa Maria di Lestizza (130,600), che sopravanza di meno di un punto i corregionali della Società Ginnastica Gemonese ASD (129,950). Bronzo per i torinesi della Tigers Academy SSD (124,250) con una ottima Spes Mestre che, anche in questo caso, rimane giù per pochi decimi.

CLASSIFICA GAM GOLD 2

La Gold 3, la prova riservata ai più piccoli, sviluppata su sei attrezzi ma con il funghetto al posto del cavallo e il cubone al volteggio, va in Liguria grazie alla Pro Chiavari 1893 (148,600) che passa di soli due decimi e mezzo l’Arcobaleno Prato (148,350). Terza piazza per la Libertas Vercelli (147,600).

CLASSIFICA GAM GOLD 3