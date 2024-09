Pesaro - Finali (Day1): Cina, Giappone e Corea, il Mondiale parla orientale. Italia senza medaglie ma nel gotha dell'Aerobica iridata 28 Settembre 2024

Prima giornata di finali ai Campionati del Mondo di Ginnastica Aerobica in corso alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Nella categoria Trio gli azzurri Davide Nacci, Sara Cutini e Francesco Sebastio si piazzano al quinto posto con il totale di 20.327. Sul gradino più alto del podio marchigiano ci sale la Cina. Zhang Jingshan, Wang Zhenhao e Zhang Qingzhou con 20.550, hanno la meglio, per tre millesimi di punto sui francesi Maelys Lenclos, Victoria Trosset e Clara Lestruhaut, medaglia d’argento a quota 20.547. Terza ad un soffio anche la Bulgaria. Il terzetto composto da Tihomir Barotev, Borislava Ivanova e Antonio Papazov finisce a 12 millesimi dall’oro e a nove dalla piazza d’onore, festeggiando con il bronzo a 20.538. Resta a mani vuote la Romania, ferma a 20.350, davanti ai ragazzi di Vito Iaia. Nella final eight iridata dell’individuale femminile la nostra Arianna Ciurlanti chiude in settima posizione con il personale di 19.650. La sfida delle donne la vince la giapponese Riri Kitazume, leader assoluta con 21.450. A tre decimi l’ucraina Anastasiia Kurashvili, seconda grazie al suo 21.150, mentre sul gradino più basso della kermesse pesarese ci sale la francese Maelys Lenclos, brava a tenersi dietro di appena mezzo decimo la brasiliana Tamires Silva. Il programma si conclude con la vivacissima e combattuta finale di Aerobic Step, dove si impongono i coreani con il totale di 17.800. La Cina questa volta si deve accontentare del secondo posto, staccata di quattro decimi a 17.400. Esulta invece l’Ucraina che per un decimo, a 16.900, si mette il bronzo al collo, a scapito dell’Ungheria, quarta a 16.800. Quinto gradino per la composizione FGI scelta dalla DTN Luisa Righetti. Giorgia Frigeni, Alice Pettinari, Elisa Marras, Elena Ciccarelli, Sofia Cavalleri, Riccardo Cenci, Nicole Alighieri e Andrea Colnago mettono insieme 16.650, concludendo tra gli applausi dell’Arena rossiniana. Domani si torna in pedana dalle 14.15 (in diretta su SportFaceTv) con le finali dell’individuale maschile, coppia mista, gruppo e Aerobic Dance. Sugli spalti ad incitare gli alfieri italiani c’erano il Presidente federale Gherardo Tecchi con i suoi due vice, il vicario, nonché capodelegazione, Valter Peroni e Rosario Pitton. Durante la telecronaca odierna, disponibile on demand su SF, la giornalista Giorgia Baldinacci e il commento tecnico Monica Darone hanno intervistato molti dei protagonisti che hanno calcato la pedana mondiale, in quella che verrà ricordata come una delle più belle edizioni mai organizzate.

FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

FINALE TRIO

FINALE AEROBIC STEP