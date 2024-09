Pesaro - Un pieno di finali per l'Italia e oro nel Team Ranking. Oggi la sfida per le medaglie in diretta su Sportface Tv 28 Settembre 2024

Dopo i cinque pass conquistati ieri, nella giornata inaugurale del 18° Campionato Mondiale di Ginnastica Aerobica, l'Italia ha fatto il pieno di finali nelle qualifiche di questa mattina alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Gli azzurri hanno conquistato altri tre pass per la lotta alle medaglie, che si aprirà oggi pomeriggio, dalle 17:00 in diretta su Sportface Tv. Ma non solo, perché al termine delle qualifiche i nostri si sono aggiudicati, per la prima volta nella storia della disciplina, la medaglia d'oro nel Team Ranking come migliore paese al mondo.

Nell'individuale maschile, la Direttrice Tecnica Nazionale Luisa Righetti ha schierato tre ginnasti benché, per il regolamento internazionale, soltanto uno per paese potesse accedere nell'ottetto finalista. È stata una sfida di altissimo livello, alla fine l'ha spuntata Davide Nacci della Ginnastica Francavilla. Il campione europeo di Antalya 2023 conferma tutte le sue qualità e con il suo Gobbo di Notre Dame totalizza 20.400, terzo parziale di giornata. Alle sue spalle l'amico e compagno di club e Nazionale, Francesco Sebastio. Il pugliese, ciuffo sbarazzino e chitarra, si è trasformato in Elvis Presley e ha ottenuto 21.100. Purtroppo, anche se quinto nella graduatoria, non entra in finale per la regola sopracitata. Ad aprire il programma di gara era stato Marcello Patteri, emozionante nella sua interpretazione de "La voce del silenzio" di Massimo Ranieri. Il sardo della Polisportiva Mistral, tornato in attività dopo aver lasciato la carriera sportiva nel 2022 al termine del Mondiale di Guimaraes e dei World Games, ha ottenuto il punteggio di 20.400.

Doppietta di finali anche per le coppie miste. Prima sono saliti in pedana Andrea Colnago ed Elisa Marras Aerobica Evolution, un duetto valutato dalla giuria 19.850 e utile per l'ultimo pass disponibile. Ancora meglio riescono a fare Matteo Falera Ginnastica Agorà e Lucrezia Rexhepi Ginnastica Valentia, che con 19.900 punti strappano la qualifica con la sesta piazza odierna. Al termine delle qualifiche sono stati premiate le Nazioni nella classifica del Team Ranking e l'Italia, dopo le due medaglie di bronzo a Nanchino 2006 e Guimaraes 2022, domina la classifica aggiudicandosi l'oro per paese davanti a due superpotenze come Romania e Cina.

Nel pomeriggio le prime finali in diretta su Sportface Tv con il commento tecnico di Monica Darone: l'Italia sarà rappresentata dal trio formato da Francesco Sebastio, Davide Nacci e Sara Cutini, da Arianna Ciurlanti nell'individuale femminile e dal gruppo dell'Aerobic Step. Sempre più soddisfatta la DTN Righetti, il team manager Walter Muzzi, lo staff tecnico composto da Vito Iaia, Antonio Caforio ed Emanuele Pagliuca. Presenti al palazzetto il numero uno della Federginnastica Gherardo Tecchi, il segretario generale Roberto Pentrella, i due vicepresidenti Valter Peroni e Rosario Pitton, il consigliere federale Francesco Musso, il referente per le relazioni internazionali della FGI Gianfranco Marzolla, la vicepresidente internazionale della disciplina Cristina Casentini e la componente del consiglio FIG Daniela Delle Chiaie. Completano la delegazione le ufficiali di gara Gloria Gastaldi e Maria Galia Mattia, e il fisioterapista Alessandro Calcinaro.

RISULTATI

Qualifiche Individuale maschile

Qualifiche Coppia mista

Classifica Team Ranking