Ripartono i corsi regionali di formazione FGI a cura di Roberto Ghiretti 13 Maggio 2024

Anche quest’anno la Federazione offre il suo consueto percorso formativo, in una vera e propria tournée, lungo tutta la penisola, a favore dei dirigenti sportivi affiliati all’Ente. Un programma ricco e articolato su tematiche di comunicazione, organizzazione eventi e marketing, sviluppato da Roberto Ghiretti che trasferirà le proprie pluriennali competenze professionali alle società e associazioni sportive dilettantistiche dell’universo FGI. Si comincia sabato 25 maggio, nelle Marche, presso il Palaprometeo Estra di Ancona. Il 7 settembre ci si sposta in Puglia, a Bari, il 14 in Veneto, a Padova, e il 28 dello stesso mese in Sicilia, a Catania. Sabato 19 ottobre, sarà il turno della Lombardia, a Desio. I corsi di formazione regionali targati 2024 prevedono uno step anche in Toscana e Lazio, ma siamo in attesa di conferme, che vi comunicheremo quanto prima.