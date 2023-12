Ancona - L'Insieme "bis" Gold di ritmica chiude la stagione 2023 dei piccoli attrezzi 17 Dicembre 2023

Ieri, al Palaprometeo Estra di Ancona, si è svolta la prima giornata di gare del 2° campionato nazionale d’Insieme Allieve, giovanile ed open, riservata alle qualificazioni. Organizzazione ben curata dalla società Ginnastica Fabriano, con l’infaticabile Maila Morosin deus ex machina della manifestazione. Rispettivamente 29, 43 e 36 le squadre scese in pedana, valutate dal corpo giudicante presieduto da Emanuela Agnolucci, affiancata in giuria superiore da Stefania Turbessi, referente nazionale di giuria, e da Emanuela Maccarani, appena confermata dal presidente federale, il cav. Gherardo Tecchi, nel suo incarico di direttrice tecnica nazionale della sezione ritmica. Al tavolo di giuria, per la difficoltà Donatella Lazzeri, Giusy Ancona, Luca Danesin, e Michela Ciccarelli, per l’artistico Gianna Cagliano, Elisa Porchi, Veronica Dall’Olio e Claudia Simeoni, per l’esecuzione Maria Christina Young, Nadia Giovannetti, Sara Governatori e Marianna Crescenzi, per la linea Chiara Fioravanti e Yulia Shumeykina, segretari di gara Alessandro Famiglini e Stefano Campanelli, medico di gara Maurizio Carnali, direttore di gara Achille Rosica. Presente al palazzetto marchigiano la team manager Paola Porfiri mentre, a rappresentare la FGI è stato delegato il vicepresidente federale Rosario Pitton. In palio c’era l’accesso alle finali di oggi riservate alle prime otto società classificate nel concorso allieve ed open ed alle prime dieci del giovanile. Il trofeo individuale Gotta Sacco poi calerà il sipario sulla manifestazione e sull’intera attività agonistica 2023 della Federazione Ginnastica d’Italia. Queste le ammesse che stamani si contenderanno i titoli nazionali:

Allieve 5 funi - Virtus Gallarate, Doria Gym, Ginnastica Fabriano, Marcantonio Bentegodi, Lo Zodiaco, Ritmica Albachiara, Ginnastica Etruria, Ginnastica Ritmica Levante;

Giovanile 10 clavette – Eurogymnica Torino, Pontevecchio, Udinese, Cervia Ginnastica e Sport, Ginnastica Terranuova, U.S. Braccio Fortebraccio, Il Gabbiano, Romana, Junior 2000, PGS Auxilium;

Open 5 palle – Estense Otello Putinati, Udinese, Ginnastica Fabriano, Ritmica Albachiara, Armonia d’Abruzzo, Aurora Fano, Ginnastica Ritmica Nervianese, Cervia Ginnastica e Sport.

Per seuire i punteggi in tempo reale, per risultati e classicihe clicca su GymResult