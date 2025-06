Sofia - Mondiale Junior di Ritmica, niente finali individuali ma un punto di partenza per il futuro 19 Giugno 2025

Si è conclusa la seconda e ultima giornata di qualificazioni che ha visto le individualiste junior impegnate a Sofia nella 3ª edizione del Campionato Mondiale di Ginnastica Ritmica. Due giorni di gara intensi all'ex Armeec Arena della capitale bulgara, in cui le ginnaste si sono alternate sui quattro attrezzi a caccia dei pass per le finali di specialità di domenica 22 giugno, che chiuderanno la manifestazione e assegneranno i titoli di categoria.

Protagoniste anche le due italiane Carol Michelotti e Ginevra Bindi, rispettivamente con le clavette e con il nastro. I punteggi ottenuti non sono stati sufficienti per centrare le final eight, ma entrambe le 15enni sono uscite dalla pedana con il sorriso e soddisfatte di quanto fatto in una competizione di questo livello, la prima iridata per le giovani azzurrine. La pesarese dell'Armonia d'Abruzzo, accompagnata in pedana da Germana Germani, ha chiuso un'ottima routine con 24.250 punti, distante soltanto due decimi e mezzo dall'ultimo posto disponibile per entrare nell'ottetto. La toscana tesserata per la Falciai Arezzo, dove si allena con la tecnica Cristina Cammelli, seguita in Bulgaria dall'allenatrice federale Francesca Cupisti, si è fermata a quota 22.300 a causa di qualche errore nell'esecuzione al nastro. Non saranno arrivate finali, ma gli ottimi punteggi messi insieme dalle due individualiste andranno a sommarsi a quelli della Squadretta, in gara da sabato nell'all-around, per stilare la classifica del Team Ranking.

Intanto continua a brillare la stella kazaka di Akmaral Yerekesheva che, dopo i top score di ieri con cerchio e palla, oggi è stata la migliore anche al nastro: punteggio monstre di 25.700, praticamente da senior, il più alto finora in tutta la competizione. Un risultato eguagliato soltanto alle clavette dall'australiana Alicia Tan, alla sua seconda partecipazione a un Mondiale Junior dopo l'esperienza di Cluj-Napoca nel 2023. Oltre a Yerekesheva, solo un'altra ginnasta ha raggiunto tre finali, la polacca Kseniya Zhyzhych. Una giornata storica, invece, per Sarah Al Ali: la Siria, infatti, era tra le nazioni che, per la prima volta nella loro storia, gareggiavano in una manifestazione iridata giovanile. Questi paesi (Argentina, Ecuador, Madagascar, Mauritius, Namibia, Paesi Bassi, Siria e Taipei Cinese) sono stati onorati con una presentazione speciale alla fine della giornata per celebrare lil loro debutto. Il premio per la “ginnasta preferita dai fan” (si poteva votare sul sito della Federazione Internazionale di Ginnastica) è andato invece alla cinese Wang. Domani giornata di pausa dalle gare, la Squadretta appena arrivata a Sofia sarà impegnata con le prove podio prima di entrare in pedana sabato 21 giugno per l'all-around dei gruppi.

