Roma - Special Olympics Italia vola a Berlino per i Giochi Mondiali 12 Giugno 2023

«Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze» Questo il giuramento pronunciato stamani, nel Salone d’Onore del Coni al Foro Italico di Roma, da Giorgia Meriano, in rappresentanza dei 97 atleti italiani componenti la delegazione azzurra pronta a volare a Berlino dove, dal 17 al 25 giugno, si disputerà la 16^ edizione dei Giochi Mondiali Estivi Special Olympics. Ventisei le discipline sportive che saranno affrontate dagli atleti affetti da disabilità intellettiva, fra le quali la Ginnastica Artistica maschile e femminile e la Ginnastica Ritmica. Nell’all around sui grandi attrezzi maschili si cimenteranno Simone Bilato del Veneto, Filippo Bordignon del Veneto e Fabio Vouk del Piemonte, seguiti dal tecnico Diego Lissandron, sui grandi attrezzi femminili ci saranno, invece, Giovanna De Murtas della Sardegna, Valeria Nardo del Friuli Venezia Giulia e Alice Beccari del Veneto, seguite dalla tecnica Serenella Luigini, ed infine, nei piccoli attrezzi, saliranno in pedana a Berlino Melania Chirra del Piemonte, Bambi Becattini della Toscana, Silvia Giannelli del Lazio, Maria Stella De Fazio della Calabria e Martina Barba della Campania, guidate da Rosanna Remaggi ed Elisabetta Dogliani (tutti nella foto con Rosario Pitton e Alessandro Palazzotti, al quale il Vicepresidente federale appunterà, nell’occhiello della giacca, il pin FGI n.d.r.) Complessivamente, pertanto, saranno undici atleti e quattro tecnici a difendere il Team Italia S.O.I. nella Ginnastica ai Giochi Mondiali in Germania. Ad essi, e a tutti gli altri 86 atleti, 37 coach e 4 delegati, impegnati nelle varie discipline sportive, ha testimoniato la sua gratitudine e fatto un grosso ‘in bocca al lupo’ il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che ha promesso di raggiungerli a Berlino, dove riceverà la bandiera dell’O.N.U. in vista dei Giochi Mondiali Invernali 2025 assegnati alla città di Torino. Ma al Ministro è spettato, anche, l’ingrato compito di annunciare, con voce commossa, quasi in tempo reale, erano le dieci del mattino, la scomparsa di Silvio Berlusconi, con l’intero salone in piedi a rendergli omaggio. Gli ha fatto eco il Presidente del Coni Giovanni Malagò «Il messaggio di Special Olympics è partito da lontano e, come il mare, arriva ovunque. Siamo orgogliosi di avervi nella grande famiglia del CONI, questa è anche casa vostra». «Con Silvio Berlusconi se ne va un pezzo del Paese, lo sport gli deve moltissimo» dirà successivamente Malagò limitandosi al contesto sportivo. Messaggi di apprezzamento e di fiducia nella trasferta germanica per i Giochi Mondiali sono venuti anche dal Presidente del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), Luca Pancalli e dal Presidente di Special Olympics Italia, Angelo Moratti, che ha voluto anche lui ricordare l’amico di famiglia, Silvio Berlusconi. La cerimonia si è conclusa con la salita sul palco di Arisa che ha cantato l’Inno di Mameli in coro con i presenti che gremivano il salone, tutti in piedi e con la mano sul cuore. Tutti a Berlino, quindi, anche collegandoci al sito www.berlin2023.org, seguendo le dirette e le differite della Rai, o sui social #UnbeatableTogether!