Napoli - Petrarca Arezzo, Civitavecchia, Gymnica Vicentina, Olos Gym e Albano...a tutta B! 27 Maggio 2023

Al Palavesuvio di Napoli, in una cornice di grande entusiasmo sportivo, dentro e fuori l’impianto di via Argine, sono andati in scena i play-off/play out di Serie B e C. In altri termini, un grande spareggio tra le migliori società delle zone tecniche e i club della terza categoria in lotta per la salvezza. Nella maschile rimangono in B la Petrarca 1877 di Arezzo e la Ginnastica Civitavecchia, mentre sale dalla serie inferiore la Gymnica Vicentina. Tra le donne si salvano le romane della Olos Gym 2000 e la Ginnastica Albano. Alle premiazioni del torneo di giornata hanno preso parte il vicepresidente della FGI, Rosario Pitton, delegato in rappresentanza del Presidente Tecchi, il numero uno del Comitato Campania, nonché presidente della Campania 2000, Aldo Castaldo, il referente nazionale di giuria GAM Fulvio Traverso e il Team Manager della GAF Massimo Contaldo. Alle 16.45 avrà inizio la semifinale della Final Six, Trofeo Veggy Good, in diretta sul canale YouTube della FGI, con la telecronaca di Giorgia Baldinacci e il commento tecnici di Andrea Massaro e Ilaria Colombo.

CLASSIFICA GAF

CLASSIFICA GAM