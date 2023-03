Ancona - Serie B, Forlì in fuga. Sul podio Kinesis e Opera Roma. Fabriano firma su carta un'organizzazione da Re 05 Marzo 2023

Nello splendido impianto di Ancona, sulla Strada Provinciale Cameranese, già sede di tanti altri incontri ginnici, e con l’organizzazione della sei volte tricolore Ginnastica Fabriano, è andata in scena questa mattina la seconda prova del Campionato di Serie B, Trofeo Sancarlo Veggy Good, di Ginnastica Ritmica. Dopo le oltre mille presenze di ieri e la straordinaria ospitalità del club di Angela Piccolo, le migliori dodici società della terza categoria si sono ritrovate all’ex PalaRossini per misurarsi sulla pedana anconetana. L’evento aveva la cornice degli appuntamenti internazionali, con lo splendido fondale blu, la fontana Sturinalto, orgoglio fabrianese e la scritta Capitale Mondiale di Ritmica, merito di Sofia Raffaeli che lo scorso anno ha regalato alla sua cittadina adottiva il titolo mondiale dei piccoli attrezzi. Il merito di questo successo va all’incessante lavoro di Maila Morosin e del suo staff, con un plauso ai consiglieri societari, Maurizio Carnali, Lara Costantini e Luca Piergentili, nonché di Samuele Baldoni, papà tuttofare in rappresentanza dell’aiuto immancabile che prestano gratuitamente, in queste occasioni, i genitori o più in generale le famiglie delle atlete. Con Fabio Gaggioli a dirigere la gara, Andrea Costarelli al controllo dei punteggi su Gymresult, in collaborazione con Luca Quadraccia e Alessandro Famigli, la Team Manager di Sezione, Paola Porfiri, in cabina di regia, e Laura Lazzaroni, con Isabella Zunino Reggio e Stefania Turbessi in giuria superiore, il programma odierno è filato liscio nei tempi previsti, chiudendo una due giorni di grande spettacolo. Come hanno potuto costatare le autorità accorse a premiare i vincitori, ma anche lo sforzo degli organizzatori, dal sindaco di Fabriano Daniela Ghergo, al delegato del primo cittadino di Ancona Stefanio Foresi, dall’assessore sport e cultura della Regione Marche Chiara Biondi al presidente del Coni regionale Fabio Luna, senza dimenticare il numero uno della ginnastica italiana Gherardo Tecchi e il suo vicepresidente Rosario Pitton. Nella festa del Fantaritmica, che ormai ha rapito tutte le partecipanti, pronte a colorare il Kiss and Cry di bandiere della pace – bonus mistery box di giornata - e a vestire occhiali ed altri gadget in attesa del punteggio, i fortunati presenti del sabato hanno potuto ammirare l’esibizione della squadra nazionale juniores guidata da Germana Germani e Chiara Ianni, e composta dal capitano Virginia Cuttini e da Cristina Ventura, Gaia D’Antona, Bianca Vignozzi, Caterina Maltoni ed Elisa Dobrovolska, con le seconde linee del Centro Tecnico di Pescara, Michelle Greganti e Ginevra Giacco. Come Prometeo, nella mitologia classica, rubò il fuoco agli Dei per darlo al Genere Umano, così il PalaPrometeo Estra ha restituito la luce alla pedana della ritmica e alle sue luminose stelle. Una pedana sulla quale si sono mossi i sogni, tra lanci, rotolamenti, riprese, difficoltà di corpo e d’attrezzo, rischi, salti e pivot, con meccanismi delicatissimi di giovani ginnaste curate con l’amore e l’attenzione del mastro orologiaio. Perché questo, ora, adesso, è il loro tempo. Il tempo dello sport e del divertimento, scandito dalle lancette di una passione riposta in un minuto e mezzo di routine. Un tempo piccolo, in fondo, che può segnare con precisione però il ricordo di una vita intera. Ed è in questa atmosfera serena di gioco e di confronto che la Gynica 96 di Forlì bissa il successo di Cuneo e si è aggiudica anche la tappa adriatica con il totale sui quattro attrezzi di 105.600. Piazza d’onore per Kinesis (105.550), staccata di un battito di ciglia, 50 millesimi. Sul terzo gradino del podio sale l’Opera Roma con 104.300. A seguire tutte le altre. In funzione della classifica del 5 marzo le liviensi consolidano la leadership in campionato con 60 punti speciali, inseguite dalle capitoline a 52 e da un terzetto appaiato a 46: Doria Gym Taviano, Falciai Arezzo e Kinesis. “Faber in amne cudit, olim cartam undique fudit” c’è scritto nel blasone di Fabriano. E come il fabro batte sul fiume e un tempo la carta dappertutto sparse, così la seconda gara stagionale del torneo societario nazionale ha scritto le sue classifiche, rimandando i verdetti finali all’epilogo desiano, il 25 e 26 marzo.

CLASSIFICA 2/a GIORNATA SERIE B

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B