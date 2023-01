Firenze - L'Artistica inaugura la stagione nazionale di prima fascia al Mandela Forum 27 Gennaio 2023

La società ginnastica “Il Poggetto” di Firenze, con il Patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia, organizza la tappa di apertura del campionato nazionale di Serie A "Trofeo San Carlo Veggy Good" che ospiterà tra gli altri, le ginnaste che hanno conquistato il podio più alto agli ultimi campionati europei e i ginnasti junior e senior che hanno conquistato il terzo posto. È confermata la presenza di molti ginnasti stranieri in forza alle squadre italiane, dato questo che alza ancor più il livello tecnico sia maschile che femminile. La Toscana sarà rappresentata da Il Giglio di Montevarchi in A1 Femminile, A.G. Livornese e Artistica Mugello in A2 maschile e Motto Viareggio in B maschile. Nella splendida cornice del Mandela forum saranno presenti ben 72 squadre da tutt’Italia e alla gara prenderanno parte ben 600 atleti che saranno accompagnati durante i due giorni da ben 100 volontari della società che organizza. Sono attesi oltre 4000 spettatori. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrà il 31 gennaio alle ore 10.00 al Palagio di Parte Guelfa, prestigiosa sede gentilmente concessa dal Comune di Firenze.