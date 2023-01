Fabriano - Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e le loro allenatrici cittadine onorarie per meriti sportivi 15 Gennaio 2023

Presso il palazzo del Podestà si è svolta questa mattina sabato 14 gennaio 2023 la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria di Fabriano alle ginnaste Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli e alle allenatrici Kristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi. La cerimonia è iniziata con il Consiglio Comunale straordinario, aperto dal Presidente Giovanni Balducci, in cui i consiglieri hanno votato all’unanimità la delibera per il conferimento della cittadinanza. Il Sindaco Daniela Ghergo ha aperto poi la tavola rotonda sottolineando che “il conferimento della cittadinanza è stato fortemente voluto dall’amministrazione e dal consiglio comunale per esprimere gratitudine a Milena, Sofia, Kristina e Julieta, quattro donne eccezionali che hanno reso e rendono Fabriano la capitale della ritmica individuale nel Mondo”. Dopo i saluti della vice prefetto vicario Gloria Allegretto, di Don Umberto Rotili in rappresentanza del vescovo Massara e quelli dell’assessore regionale allo sport Chiara Biondi, la tavola rotonda moderata dalla giornalista Cristina Gregori è proseguita con gli interventi del presidente della Federazione Ginnastica Italia, il cav. Gherardo Tecchi, di Fabio Luna presidente Coni Marche, di Angela Piccoli, presidente Ginnastica Fabriano e del suo vice Maila Morosin. La parola è passata poi alle allenatrici Kristina e Julieta e infine alle atlete, Sofia e Milena, che onorate di questa celebrazione hanno sottolineato come a Fabriano si siano sempre sentite a casa, in una famiglia come quella della società locale che le ha fatte crescere come ginnaste e come donne. La cerimonia vera e propria è iniziata con la proiezione di un video contenente stralci della gare più importanti delle atlete e le immagini dedicate alle allenatrici, che hanno suscitato tante emozione e una standing ovation da parte dei presenti. Il sindaco e il presidente del consiglio comunale hanno quindi premiato con un attestato di merito tutte le piccole ginnaste della squadra. Dopo la lettura dei curricula sportivi, Daniela Ghergo ha consegnato alle quattro neo concittadine una pergamena e una targa per il conferimento della cittadinanza onoraria con la seguente motivazione: per gli straordinari meriti sportivi che donano prestigio nel mondo alla Città di Fabriano.