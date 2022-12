Ancona - Raffaeli e Baldassarri premiate dal Consiglio delle Marche come "eccellenze per la regione" 23 Dicembre 2022

Si è tenuta nella giornata di ieri, nel corso di una cerimonia dell’Assemblea legislativa a Palazzo delle Marche ad Ancona, la premiazione di due eccellenze sportive del territorio marchigiano, Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri. Il presidente del consiglio regionale Dino Latini ha incoronato l’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e l’aviere dell’Aeronautica Militare e riconosciuto la città di Fabriano, dove le due individualiste si allenano nella società locale, seguite da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, come capitale mondiale della Ginnastica Ritmica.

“Queste atlete sono esempi di eccellenza per la nostra regione - ha detto Latini durante l’evento, come riporta l’agenzia di stampa ANSA - ed entrano a pieno titolo nell'elenco dei cittadini e delle cittadine che l'Assemblea valorizza perché modelli di dedizione e di impegno, così come di speranza nel futuro. Dietro questi risultati - ha aggiunto – c’è un contesto societario e cittadino virtuoso, caratterizzato dallo spirito di servizio e dal volontariato”.

La sindaca di Fabriano Daniela Ghergo ha annunciato per gennaio la cerimonia che nominerà Sofia e Milena “cittadine onorarie” per gli straordinari risultati sportivi, conseguiti soprattutto nell’anno che volge al termine. Infatti, Raffaeli ha scritto la storia dei piccoli attrezzi azzurri, laureandosi campionessa mondiale a Sofia, come mai nessuna prima di lei. Non da meno è stata Baldassarri, sesta ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2021, bronzo alla palla nella rassegna iridata in Bulgaria, dove ha vinto anche l’oro nel Team Ranking insieme alla compagna e alla Squadra Nazionale delle Farfalle. Premiata, inoltre, anche la società Ginnastica Fabriano, rappresentata dalla vicepresidente Maila Morosin, dalle tecniche Julieta Cantaluppi e Lora Temelkova, e da tutta la squadra composta da Lorjen D'Ambrogio, Anna Lelii, Giaia Mancini, Lara Manfredi, Sofia Mereu, Anna Piergentili, Nayenne Pollin Ashenaffi, Beatrice Rossi e Alina Vasilenko Dmitrievna. “Una realtà straordinaria – l’ha definita il numero uno del Coni Marche, Fabio Luna – sei volte campione d’Italia, dove allenano le tecniche più importanti del mondo”.

Tra le autorità locali presenti, oltre ai già citati, c’erano l’assessora Chiara Biondi, la consigliera regionale Simona Lupini e, in rappresentanza della Federazione Ginnastica d’Italia, delegati dal numero uno Gherardo Tecchi, il vicepresidente della Giovanile Ancona Gilberto Rossini e il presidente dell’Olympia Ginnastica Armando Guidi, entrambi consiglieri del Comitato Regionale Marche della FGI.