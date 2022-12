Adesioni definitive ai Campionati di Serie A e B 2023 di Ginnastica Ritmica 21 Dicembre 2022

Dopo l’ufficializzazione delle squadre partecipanti ai Campionati Nazionali di Artistica maschile e femminile, sono arrivate anche le liste definitive dei club di Ritmica che prenderanno parte alla Serie A1, A2 e B 2023. Il tricolore, la prossima stagione, nella massima categoria, se lo giocheranno le campionesse in carica della Ginnastica Fabriano, insieme a San Giorgio 79 Desio, Eurogymnica Torino, Polisportiva Varese, Udinese, PGS Auxilium, Ginnastica Terranuova, Raffaello Motto Viareggio, Aurora Fano, Polimnia Ritmica Romana, Ginnastica Ritmica Iris e Armonia d’Abruzzo.

Passando alla Serie A2 le squadre che si sfideranno nel nuovo campionato saranno quelle confermate dalla classifica e dai playoff di categoria, svoltisi a margine della Final Six scudetto: Olimpia Senago, Ginnastica Virtus, Ginnastica Moderna Legnano, Ginnastica Milanese Forza e Coraggio, Ginnastica Estense Otello Putinati, Polisportiva Pontevecchio Bologna, Club Giardino, Cervia Ginnastica e Sport, Ginnastica Ritmica Albachiara, U.S. Braccio Fortebraccio, Evoluzione Danza e Gymnasium Ginnastica.

Infine, nel campionato di Serie B, si affronteranno nella battaglia per le promozioni in cadetteria: Ginnastica Valentia, Kinesis, Ginnastica E. Riboli, Gymnica 96, Ginnastica Iris Firenze, S.G. Giuseppe Falciai, ASD Ginnica 3, Ginnastica Flaminio, Ginnastica Opera, Doria Gym, Ritmica 2000 e Polisportiva Dilettantistica Athena.

I Campionati Nazionali dei piccoli attrezzi prenderanno il via nel weekend del 18 e 19 febbraio, con la prima prova in scena a Cuneo, grazie all’organizzazione della Cuneoginnastica del presidente Claudio Adinolfi. I biglietti per l’esordio della regular season sono già in vendita (CLICCA QUI).

