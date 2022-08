Sciacca - L'Aerobica azzurra promuove la disciplina in Sicilia 18 Agosto 2022

Il Team Italia della Ginnastica Aerobica in Sicilia a Sciacca (AG) dal 18 al 22 agosto. La manifestazione giunta alla XIII edizione risulta essere una delle più importanti che si svolgono nella Regione Siciliana. Luisa Righetti, Monica Darone, Vito Iaia, Emanuele Pagliuca e il team manager Fabio Gaggioli accompagneranno Sara Cutini, Nicole Alighieri (Artistica Porto S. Elpidio), Arianna Ciurlanti, Francesco Blasi (Ginnastica Macerata), Anna Bullo (G.S. Sambughè), Alice Pettinari, Elisa Marras, Andrea Colnago, Sofia Cavalleri (Aerobica Evolution), Matteo Falera, Riccardo Cenci (Ginnastica Agorà), Gaia Laurino (California Center Club), Francesco Sebastio, Davide Nacci (Ginnastica Francavilla) e Lucrezia Rexhepi (Ginnastica Valentia). Il gruppo di atleti azzurri, insieme ai ginnasti de “il Discobolo ASD Sciacca” daranno vita al Trofeo Città di Sciacca - Aerobic Competition, una manifestazione unica nel proprio genere. Quando la Ginnastica esce dalle mura delle palestre per incontrare i giovani, i ragazzi ed i bambini nelle piazze, si può affermare di aver centrato l’obiettivo della promozione del nostro sport, in termini di efficienza ed organizzazione. Grande fermento per i cittadini di Sciacca, e dei paesi limitrofi che si riversano nella splendida piazza Angelo Scandaliato terrazza che si affaccia sul splendido mare di Sciacca dove si svolge il Trofeo, donando una grande capacità di inclusione. La manifestazione riceverà anche il contributo del dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio ed il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Sciacca. Un appuntamento non solo di sport spettacolo, ma di grande valore sociale, di promozione e valorizzazione del territorio e per la nostra Federazione.