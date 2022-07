Milano - Tecchi incontra Fontana in Regione Lombardia, Cairo e Barigelli alla Gazzetta dello Sport 26 Luglio 2022

Il Presidente Gherardo Tecchi, accompagnato dal Vicario Valter Peroni, ha incontrato oggi il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il numero uno della Ginnastica ha rappresentato al massimo dirigente regionale la diffusione delle discipline FGI sul territorio lombardo, dove operano centinaia di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione e sorgono ben tre accademie internazionali per l’alto livello: quella di Ritmica a Desio, in provincia di Monza-Brianza, l’artistica femminile a Brescia e la maschile a Milano. Il Cav. Tecchi, nell’atmosfera di reciproca collaborazione che si respirava al Palazzo Pirelli, in via Fabio Filzi 22, ha colto l’occasione per invitare il Presidente Fontana al Grand Prix della Ginnastica Fastweb, in programma, sabato 26 novembre a Busto Arsizio. All’appuntamento era presente anche la dott.ssa Letizia Caccavale, presidente del Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia, con la quale è stato stretto un accordo verbale che vedrà le Farfalle di Emanuela Maccarani esibirsi al Belvedere, al 31° piano del Pirellone, in un importante evento istituzionale a metà novembre. In tarda mattinata poi il Presidente federale ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione del Festival dello Sport, in calendario a Trento, dal 22 al 25 settembre prossimi. Tra le guest star dell’edizione 2022 ci sono le individualiste Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri. Al termine del meeting Tecchi ha salutato Maurizio Rossini, CEO di Trentino Marketing, official partner di Federginnastica, Urbano Cairo, editore nonché presidente di RCS MediaGroup e La7 – il quale si è detto molto soddisfatto degli ascolti ottenuti nelle dirette della Final Six e della World Cup di Pesaro -, e Stefano Barigelli, direttore responsabile della Gazzetta dello Sport, media partner federale.