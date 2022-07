Lutto nella Ginnastica - Anna Claudia Cartoni vittima dell'incidente del Giglio. Tecchi: "Perdiamo una colonna della FGI" 24 Luglio 2022

Una tragedia inaudita ha colpito la famiglia della ginnastica italiana. Una delle sue figlie più amate, Anna Claudia Cartoni, ex ginnasta, tecnico e giudice internazionale, è scomparsa nell’incidente nautico del Giglio. La Federazione è sconvolta per la perdita di una figura importante, vista la responsabilità di raccordo tra gli uffici del settore tecnico e il campo, e di una donna eccezionale, che, malgrado la sofferenza per la disabilità della figlia, aveva sempre il sorriso sulle labbra e un modo gentile ed ottimista di affrontare un’esistenza difficile. Il suo libro, “Irene sta carina, una vita a metà”, edizioni Harpo, è un esempio di umanità sconfinata che ha dato, dà e darà forza a tutti coloro che si trovano in una situazione simile. “Siamo sconvolti – confessa il Presidente Tecchi, raggiunto nella notte dalla dolorosa notizia – Viene a mancare un pilastro della nostra Federazione, un’impiegata modello. Il suo lavoro, svolto con dedizione, serietà e tanta passione, era fondamentale per il nostro funzionamento. La sua esperienza a bordo pedana era un valore aggiunto, e il suo spirito positivo irradiava tutti noi di energia. Ci mancherà tanto”. Anna Claudia è cresciuta nella Ginnastica Flaminio, società pluripremiata affiliata alla FGI e appartenente al polisportiva Lazio. Sotto la sua guida Maria Teresa Gargano vince il bronzo agli Europei di Amsterdam 2004 e nello stesso anno partecipa alle Olimpiadi di Atene. “Ci siamo salutati prima del week end e ci siamo dati appuntamento all’inizio di agosto – ricorda commosso il Segretario generale Roberto Pentrella, che ha condiviso con la Cartoni un lungo cammino, sia societario che federale – Ho tanti ricordi insieme a lei, lavorativi e personali. Quando aspettavamo le nostre figlie, praticamente coetanee, con Nando, suo marito, immaginavamo di portarle a passeggio insieme. Poi Irene ha avuto tante complicazioni ma i suoi genitori si sono stretti intorno a lei con un amore indissolubile. Tra pochi giorni Anna Claudia avrebbe compiuto sessant’anni e credo stessero preparando i festeggiamenti. E’ uno strazio inaudito!”. Come giudice era amata e rispettata da atlete e colleghe per la sua autorevolezza e preparazione. “Conosceva il Codice alla perfezione – conferma la Referente Nazionale di Giuria, Gioconda Raguso, che la convocava sempre per le competizioni nazionali e zonali - In quest’ultime era una garanzia di equilibrio, capace di appianare ogni conflittualità. Meticolosa, affidabile, imparziale, sempre alla ricerca della bellezza del gesto tecnico. Integerrima con quel buon senso e quella flessibilità che, da ex allenatrice, provenivano dalla sua spontanea empatia con le ginnaste. Sarebbe dovuta andare ai Campionati africani, a Il Cairo, in Egitto, poi però una frattura al piede le aveva impedito la partenza”. Aveva sempre un sorriso per tutti, mai una parola di troppo o fuori dalle righe. Se ne va una persona discreta, che ha saputo trasmettere tanto, dedicandosi alla sua passione: la ginnastica. Nel 2021 era stata insignita del diploma di giudice onorario dell’European Gymnastics, riservato a quegli ufficiali di gara che, in tre cicli olimpici diversi, hanno operato attivamente in almeno sei competizioni continentali.Lo scorso aprile era tra i banchi della giuria del “Trofeo Città di Jesolo”, l’incontro internazionale GAF al quale partecipano anche le stelle americane, fianco a fianco con il suo ideatore, Giorgio Citton, collaboratore del DTN dell’artistica femminile, con il quale stava lavorando per la stesura delle norme tecniche 2023. “La nostra amicizia è iniziata trent’anni fa in un collegiale in Romania – aggiunge il dirigente veneto – Era di una dolcezza unica. Sono commosso!”. “E’ incredibile la serenità che ci trasmetteva malgrado il dramma familiare che si portava dietro – conferma il direttore tecnico Enrico Casella – La squadra impegnata agli Eyof gareggerà con il lutto nel cuore”. Il gruppo femminile impegnato a Banska Bystrica, in Slovacchia, nel Festival olimpico della gioventù europea, è guidato da Camilla Ugolini, che è stata una ginnasta di Anna Claudia: “Non volevo crederci – racconta la tecnica di Civitavecchia – Quando mi è arrivato il messaggio mi sono impietrita, ho chiamato Paolo Bucci (altro allenatore FGI, ex compagno di squadra di Jury Chechi in nazionale, ndr.) e ci siamo sorretti a vicenda. L’ho sentita ieri, mi diceva che stava salpando da Riva di Traiano per andare a fare una gita in barca. Ma aveva sempre la testa alla ginnastica e ci ha fatto il suo in bocca al lupo per le qualifiche. Non posso crederci”. L’incredulità è il sentimento più diffuso nel mondo dei grandi attrezzi, e non solo. Pur essendo romana, Anna Claudia Cartoni apparteneva un po’ a tutti, in ogni società e luogo del Paese. Il vuoto che lascia sarà davvero incolmabile. Tutto il Consiglio Direttivo della Federazione Ginnastica d’Italia, il Comitato regionale Lazio e i colleghi di Viale Tiziano 70 si stringono a Fernando e Irene in questo momento terribile, provando ad affrontare il lutto con il coraggio che ci avrebbe messo lei.