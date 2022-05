Warm Up, rotocalco di informazione giornalistica FGI (Puntata 4) 12 Maggio 2022

Quarta puntata di Warm Up, il rotocalco di informazione della Federazione Ginnastica d’Italia. Edizione dedicata alla terza prova di artistica, maschile e femminile a Napoli, che ha dato gli ultimi verdetti della regular season 2022, in attesa della Final Six del 21 e 22 maggio. Sotto l’organizzazione ormai rodata della Campania 2000 e del Comitato Regionale FGI Campania, entrambe presiedute da Aldo Castaldo, e la supervisione del vice presidente Rosario Pitton, 24 squadre di A1, 12 femminili e 12 maschili, 24 di A2 e altrettante in B, per un totale di 72 affiliate, hanno dato vita ad una due giorni di puro spettacolo nella splendida cornice partenopea per conquistare titoli, promozioni e salvezze. Per entrare nel dettaglio tecnico ecco il punto in studio di Andrea Massaro, allenatore e giudice federale che da anni ormai commenta in diretta le gare di artistica sui canali FGI. L’ideatore del programma, il giornalista e conduttore David Ciaralli, si è collegato poi con la Giovanile di Ancona, vincitrice dell’ultima tappa e rivelazione della giornata. I ragazzi di Riccardo Pallotta e Fabrizio Marco Tullio stanno diventando un modello di eccellenza, sportiva e non solo. Oltre all’intervista con i cinque dorici Tommaso Sciocchetti, Lay Giannini, Lorenzo Casali, Nicolò Lucchetti e Tommaso Brugnami, da non perdere la challenge web lanciata da altri quattro ginnasti, i fratelli Gubiolo, Nicola e Mattia, Giacomo Togniolo e Nicola Todesco, meglio noti come i “purvisti” di “Collegare alla Purvis”, la celebre page di meme ginnici, lanciata il 18 maggio del 2018 e che conta tantissimi follower sui social network. Il quartetto della Junior 2000 ha promosso la sfida on line di una delle loro più celebri rubriche, “Sporco Libero”, dedicata agli errori e alle cadute più divertenti, votate dal web. Non vi spoileriamo i risultati, ma basta guardare il telegiornale della ginnastica per gustarsi i video. In chiusura due servizi speciali per due giovani talenti della sezione femminile: Alessia Guicciardi della Biancoverde ed Emma Fioravanti della Forza e Coraggio. La redazione di Warm Up ha incontrato la quindicenne del club di Imola, insieme al suo allenatore Giacomo Zuffa, dopo l’argento dell’Italbaby a Jesolo, e la stellina milanese all’Accademia di via Ovada, dove è seguita da Paolo Bucci e Tiziana Di Pilato. Ad Alessia piace studiare, soprattutto la matematica, ma non immaginerete mai qual è, dopo la Ginnastica, la passione più grande di Emma. Buona visione!