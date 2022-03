Bari - Fabriano torna alla vittoria in Serie A1 e accende il duello con San Giorgio '79 e Raffaello Motto 06 Marzo 2022

La giornata di domenica si è conclusa con la seconda tappa del Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica, Trofeo San Carlo Veggy Good, sponsor ufficiale della Federginnastica, in scena al PalaFlorio di Bari con l’organizzazione della società Ginnastica Ritmica Iris di Giovinazzo del presidente Nicola Di Liddo, con il supporto della FGI e del Comitato Regionale Puglia.

Le campionesse in carica della Ginnastica Fabriano hanno centrato il successo, salendo sul gradino più alto del podio (120,000 punti) e battendo le agguerritissime rivali della San Giorgio '79 Desio (113,150 punti) e della Raffaello Motto di Viareggio (111,750 punti). Le tre squadre, finite sul podio anche nella prima tappa di Cuneo anche se in ordine diverso, sono le leader della classifica generale.

Alle premiazioni hanno preso parte il vice presidente della Federginnastica Rosario Pitton, il numero uno del Comitato Regionale FGI Lorenzo Cellammare e il presidente della società organizzatrice Nico Di Liddo. Prima dell'inizio della competizione, il mondo della Ritmica si è voluto unire per un dovuto sostegno contro la guerra, in un momento così drammatico. Le tecniche delle squadre di Serie A1 sono salite sul podio, esponendo lo striscione “NO ALLA GUERRA” mentre sul maxischermo veniva proiettata l'immagine di una colomba e di un arcobaleno, simboli di quella pace che tutti auspicano.

Per chi si fosse perso la diretta della gara, sarà possibile rivederla sul sito di La7.it dove, nelle prossime ore, si troveranno anche le clip dei migliori esercizi. L'intera Regular Season di Ginnastica Ritmica sarà trasmessa sul sito internet del gruppo Cairo Comunication. La Final Six scudetto di Torino andrà in onda in TV, su La7, nel week end del primo maggio. Su La7d, invece, saranno trasmesse le quattro World Cup 2022 – Atene (20 marzo), Sofia (10 aprile), Tashkent (17 aprile) e Baku (24 aprile) – che accompagneranno il telespettatore alla finalissima della Vitrifrigo Arena di Pesaro, domenica 5 giugno, dopo l’assegnazione dei titoli Assoluti al Palaghiaccio di Folgaria, l’ultimo fine settimana di maggio live sul La7.it.

CLASSIFICA DI GIORNATA

CLASSIFICA GENERALE