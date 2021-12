Caorle - Al Palamare Novagym mette in scena il secondo Campionato d'Insieme Gold di Ritmica 13 Dicembre 2021

Al palazzetto dello sport “Palamare Vicentini” di Caorle, in provincia di Venezia, si è svolto il 2° Campionato nazionale d’Insieme Gold di Ginnastica Ritmica. Ben 61 squadre, provenienti da tutta Italia, si sono affrontate sulla pedana veneta nelle tre categorie d’età – Allieve, Giovanile e Open - in una lunga ed intense giornata – dal riscaldamento delle 8.15 del mattino fino alle premiazioni delle 18.30 – che ha regalato momenti di spettacolo. A cominciare dalle tre esibizioni della campionessa italiana assoluta Milena Baldassari che, alla fine, ha firmato autografi a tutte le sue piccole fan. In una cornice, dunque, degna dei grandi palcoscenici, sotto l’impeccabile organizzazione della APD Novagym, alle prese per la prima volta con un torneo nazionale, la squadra dell’Armonia d’Abruzzo – composta da Elisa Maria Comignani, Ginevra Giacco, Carol Michelotti, Ludovica Palermo e Beatrice Di Nunzio – e quella dell’Endas Cervia - con Ludovica Ajello, Margherita Fucci, Sofia Gramellini, Margherita Ravaioli, Nicole Rubboli ed Elisabetta Valdifiori – si sono divise con i 5 cerchi la posta nella finale “Allieve”. Terze, sempre in ex aequo, ASD Corallo e Montelupo; nel “Giovanile” con i 5 nastri si è imposta l’ASD Iris di Clarissa Barbetti, Noa Buonanno, Aurora e Giada Corradino, Brigida Galantucci, Ginevra Rufilli e Viviana Tripodi, davanti, nell’ordine, alla Polisportiva l’Impronta e all’Edera Ravenna. Nella categoria “Open” con il misto palla e nastro vince il titolo l’Estense O. Putinati, grazie a Sofia Atkociunas, Sara Capra, Silvia Pecchenini, Ester Podiani e Maddalena Vitali, brave a precedere la Doria Gym, la Ginnastica Flaminio e la altre contendenti. A Ferrara finisce pure il “Trofeo Andreina Gotta Sacco”, consegnato dal consigliere federale Marina Piazza, delegata del presidente Gherardo Tecchi. Alle premiazioni sono intervenuti il numero uno del Comitato Regionale FGI Veneto Dario Martello, il collega del CR Friuli Venezia Giulia Roberto D’Este, l’assessore allo sport del Comune di Caorle Mattia Munerotto, il presidente della Fondazione “Caorle Città dello sport” Renato Finotto e il presidente del Consiglio Comunale Elisa Trevisan. A garantire il corretto svolgimento delle competizioni la sapiente supervisione tecnica della team manager Paola Porfiri e il lavoro puntuale del segretario di gara Chiara Cadamuro. Lo speaker Fabio Gaggioli, indiscussa “voce della ginnastica”, ha garantito il perfetto rispetto dei tempi, rendendo la gara interessante e comprensibile anche dagli spalti. Dulcis in fundo il presidente dell’APD Novagym Pinuccia Zone ha consegnato alla DTN Emanuela Maccarani, presente in giuria superiore, un piccolo dono come forma di gratitudine per tutte le emozione che ci ha regalato questa estate con le sue farfalle e le due individualiste durante le Olimpiadi di Tokio. Unica nota triste, il forfeit forzato causa quarantene scolastiche di ben dieci squadre, tre le quali il gruppo allieve della società pordenonese, che ha perso così l’occasione di misurarsi sulla pedana di casa. Un motivo in più magari per pensare ad un bis della Novagym e ritrovarsi ancora l’anno venturo in laguna, nello splendido impianto di Caorle, che per altezza e dimensioni sembra nato per la ritmica.

RISULTATI E CLASSIFICHE