Pesaro - L'Acro chiude gli Europei della Vitrifrigo: uno splendido lavoro di concerto sportivo nella città della musica. Arrivederci a Varna nel 2023 04 Ottobre 2021

Con le consuete foto di gruppo si è concluso il lungo ed avvincente periodo degli Europei di Aerobica e Acrobatica, che per tre settimane, contando anche l’Age Group Competition di Acro, ha monopolizzato la Vitrifrigo Arena e la città di Pesaro. Un lavoro immane, portato avanti con competenza e leggerezza dal Comitato Organizzatore Locale Pesaro Gym, di concerto con l’European Gymnastics e la Federazione Ginnastica d’Italia, presente con il Presidente Gherardo Tecchi e i suoi due Vice, il Vicario Valter Peroni e Rosario Pitton. Nello scatto con al centro il numero uno del sodalizio continentale con sede a Losanna, l’azero Farid Gayibov ci sono, da destra, il responsabile degli allestimenti Giacomo Giardini, il direttore dell’evento Marco Cadeddu, il responsabile gestione iscrizioni Andrea Costarelli, la capitana dei volontari Silvia Tecchi, la referente dei rapporti internazionali della FGI Cristina Casentini, lo speaker nonché il team manager dell’Acrobatica azzurra Fabio Gaggioli, il Presidente Gayibov, ministro dello sport in Azerbaijan e candidato alla guida della FIG, l’ Acrobatic Sport Coordinator Marco Palella, la social media manager del COL Silvana Conte, l’accreditation manager Amarylisz Walcz, lo speaker dell’European Gymnastics Nils Daniel e il responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne federali David Ciaralli, che ha lavorato a stretto contatto con l’Head of Media Tina Gerets e la Sports Coordinator svizzera Claire Turner. In un altro scatto del fotografo ufficiale della tripla competizione, Simone Ferraro, c’è la presidente del Comitato Tecnico di Acrobatica, la francese Carine Charlier, con i sei membri Bernardo Tomas, Melanie Sanders, Nikolay Ivanov, Juan Antonio Leon-Prados, Dmitry Vinnikov, Urszula Wojtkowiak, e tutto il corpo giudicante. A conclusione del 30° Campionato Europeo di Ginnastica Acrobatica, Aida Shaliyeva, Project Manager di SmartScoring, ha consegnato il premio SmartScoring Shooting Star alla portoghese Francisca Maia e al russo Valery Tukhashvili. E’ stato, infine, attribuito un sentito riconoscimento anche alle studentesse che hanno realizzato il logo ufficiale degli Europei pesaresi. Si tratta di Eleonora Massa e Miriam Cioppi Ben Tarek, accompagnate dalla dirigente del Liceo Artistico Mengaroni, la dott.ssa Serena Perugini, e dalla referente della sezione grafica dell’Istituto di Corso XI Settembre, Isabella Galeazzi. A tutti loro e a tanti altri che hanno contribuito al successo dell’organizzazione - dal Sindaco Matteo Ricci all’Assessore alla Coesione e al Benessere Mila Della Dora, dall’Aspes di Luca Pieri e Filippo Colombo, alla Regione Marche con il presidente Francesco Acquaroli e al Coni regionale di Fabio Luna, senza dimenticare ognuno dei volontari, degli Istituti scolastici coinvolti, tutte le aziende partner del progetto, a cominciare da Esatourgroup per viaggi e accommodation e dal catering riminese, che ha deliziato oltre mille stranieri con il food & beverage della cucina italiana, lo staff medico diretto da Marco Albonetti, con Teresa Marinelli di supporto all'antidoping, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e di pubblica sicurezza, preziose anche nei trasporti coordinati da Enrico Nicolelli e last but not list, i ginnasti,i loro tecnici e accompagnatori, i dirigenti che hanno scritto sullo spartito della pedana della Città di Rossini una sinfonia di sport, colori ed emozioni che resterà per sempre negli annali della ginnastica continentale. Grazie Pesaro! E con l'Acro "see you in Varna", in Bulgaria, nell’Ottobre del 2023.