Brescia torna capitale del Trampolino elastico. Tutto pronto per la World Cup qualificante per Tokyo 01 Giugno 2021

Brescia torna per la terza volta capitale internazionale del trampolino elastico, la disciplina della Ginnastica che è stata riconosciuta di valenza olimpica dal CIO nel 1998 ed è entrata a far parte del programma a 5 Cerchi a partire da Sidney 2000. La città spalancherà le porte della sua cittadella dello sport all'Aere Trampoline World Cup, tappa qualificante per i Giochi Olimpici di Tokyo. La manifestazione, in programma dal 4 al 5 giugno al Centro sportivo San Filippo di via Bazoli, vedrà i migliori atleti e le migliori atlete di 25 Nazioni sfidarsi in gare individuali e syncro, entrambe valide per la conquista di punti nella classifica finale del circuito internazionale. L'appuntamento, promosso dalla Federazione Ginnastica d'Italia e patrocinato dalla Loggia e dalla Regione Lombardia, darà spazio alla tecnica e metterà in mostra il talento di campioni italiani del calibro del veterano Flavio Cannone, caporal maggiore dell’Esercito Italiano, reduce da tre Giochi Olimpici e per lungo tempo tra i migliori venti di sempre oltre ai 16 titoli italiani assoluti in carriera, Dario Aloi, Samuele Patisso Colonna, Isabella Murgo (Milano 2000) e Marco Lavino (ASDG Brindisi), nonché di numerosi vincitori di medaglie a Rio 2016 e al Mondiale di Baku. Le prime delegazioni arriveranno già martedì 1° giugno, ma la competizione entrerà nel vivo a partire da venerdì, con le qualificazioni individuali. Seguirà un intenso programma che condurrà i concorrenti alle qualificazioni synchro del sabato, che precederanno le finali, in diretta - per il solo territorio italiano - dalle 14:30 alle 17:15 sul canale Youtube della Federginnastica, con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Costanza Michelini. Completeranno la delegazione italiana, guidata dal consigliere federale Franco Mantero, il Direttore Tecnico nazionale Giuseppe Cocciaro, il team manager Ermes Cassani, gli ufficiali di gara Francesca Beltrami, Matteo Martinelli, il tecnico Luigi Meda e il responsabile dei segretari di gara, Andrea Costarelli, coadiuvato da Luca Quadraccia. L’evento si svolgerà rigorosamente a porte chiuse nel rispetto di tutti i protocolli anti covid.