Padova - Dario Martello rimane al comando del Veneto. Grande partecipazione delle società alla vità federale. 25 Ottobre 2020

Presso il Palaindoor di Padova, al centro della pista di atletica, si è tenuta ieri l’assemblea ordinaria regionale del Comitato Veneto che ha visto la conferma di Dario Martello alla guida della ginnastica del territorio. 27 società presenti, 26 per delega, hanno rinnovato il mandato al Presidente uscente con 305 voti su 360. Il congresso, presieduto dal consigliere nazionale Massimo Anglani, ha eletto anche i seguenti consiglieri locali: Francesca Allegri (231 voti), Luciana Rossi (210) – Andrea Guzzon (206), Mario Montanarini (193), Giuseppe Inclimona (180) Emilio Pozzo (173) Carlo Todesco (163), Giovanni Costantino (162). “Nonostante il concreto rischio di non poter celebrare questa assemblea – ha dichiarato il numero uno della FGI veneta - e nonostante vi siano state anche assenze dell'ultimo momento causa ovviamente l’emergenza Covid-19, sono state molto le società che hanno presenziato e anche molte quelle che si sono fatte rappresentare tramite delega. Siamo arrivati addirittura a 305 voti presenti, risultato che personalmente non mi sarei aspettato in questo difficile momento, che dimostra come le società affiliate del Veneto tengono a far sentire la propria vicinanza anche negli appuntamenti istituzionali della Federazione”.