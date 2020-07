Cles (Trento) - Il Sindaco in visita alla Nazionale di Parkour e la Val di Non diventa polo di attrazione ginnica 24 Luglio 2020

La Nazionale di Parkour, in allenamento a Cles, in Trentino, agli ordini del DTN Roberto Carminucci e dei tecnici Bisciaio e Venturelli ha ricevuto ieri la visita del primo cittadino Ruggero Mucchi, accompagnato dal vice sindaco Diego Fondriest e dall’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Girardi. Al gradito incontro ha preso parte anche Paola De Concini responsabile tecnico della Società Ginnastica Val di Non, che ospita il collegiale. L’occasione è stata utile per rinsaldare, dopo l’emergenza Covid, gli ottimi rapporti tra la FGI e l’amministrazione locale, che il 14 dicembre scorso avevano portato il Presidente federale Gherardo Tecchi in Sala Giunta per la progettazione della futura palestra ginnica polifunzionale in Viale Degasperi. Un impianto di 43 metri di lunghezza per 21 di larghezza, su due piani, un vero e proprio gioiello che darebbe la possibilità, non solo ai clesiani, ma a molti altri abitanti della valle, e non solo, di praticare un’attività motoria di base e agonistica sotto l’egida della Federazione Ginnastica d’Italia. La presenza sulle rive del Lago di Santa Giustina della Nazionale di Parkour, in preparazione per i mondiali di Hiroshima, rientra tra gli accordi presi allora per l’organizzazione di raduni nazionali e campi scuola. Il principio, insomma, di una bella e comune passeggiata montana che, ci auguriamo, porterà la ginnastica sulle vette del mondo.